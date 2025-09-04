El exitoso restaurante de comida mexicana en Miami reconocido con una estrella Michelin: ofrece tacos, tamales y mucho más

En el corazón de Coconut Grove, Miami, se encuentra Los Félix, un restaurante que ha puesto a la gastronomía mexicana en lo más alto al obtener una estrella Michelin y, además, una Green Star por sus prácticas sostenibles. Desde su apertura, este espacio se ha convertido en un referente culinario al reinterpretar recetas tradicionales con una visión contemporánea, logrando conquistar tanto a críticos como a comensales.

Una cocina que honra al maíz y la tradición

La propuesta de Los Félix se centra en el maíz, considerado el alma de la cocina mesoamericana. El chef Sebastián Vargas y su equipo utilizan variedades de maíz criollo nixtamalizado diariamente para elaborar tortillas, tamales y tetelas con un sabor auténtico.

El menú, sin embargo, va mucho más allá: destacan los tacos de carnitas de carrillera de cerdo, las arepas de cangrejo, los dumplings de maíz rostizado, crudos de pescado fresco, tostadas con vegetales de temporada y postres inspirados en la tradición mexicana.

Esta variedad de platillos, junto con técnicas culinarias de alto nivel y una atención al detalle en cada preparación, ha permitido al restaurante ofrecer una experiencia que combina autenticidad, creatividad y sofisticación. La carta de bebidas también acompaña con vinos naturales y cócteles artesanales que completan la experiencia.

El reconocimiento Michelin y el compromiso sostenible

El éxito de Los Félix no solo se debe a la calidad de su cocina, sino también a su filosofía. El restaurante trabaja directamente con agricultores locales en Florida, fomentando prácticas ancestrales como la milpa y priorizando ingredientes frescos de temporada. Además, ha eliminado el uso de aceites refinados, emplea carnes de animales alimentados con pasto y asegura un abastecimiento responsable de sus productos.

Este compromiso fue clave para que Michelin no solo le otorgara una estrella, sino también la Green Star, un distintivo que reconoce a los restaurantes que combinan excelencia gastronómica con sostenibilidad. Para la guía, Los Félix representa el equilibrio perfecto entre respeto por las raíces culinarias, innovación y responsabilidad ambiental.

Una experiencia imperdible en Miami

Visitar Los Félix es mucho más que ir a un restaurante: es vivir un recorrido cultural y sensorial. El espacio, íntimo y moderno, está ambientado con murales coloridos y música en vinilo que evocan calidez y tradición.

Sus platillos, elaborados con técnicas ancestrales y presentaciones modernas, han convertido a este lugar en un destino imperdible para quienes desean descubrir cómo la cocina mexicana puede brillar con identidad propia en el escenario internacional.

Con su estrella Michelin, su menú creativo y su compromiso con la sostenibilidad, Los Félix se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Miami y un orgullo para la cocina mexicana en el extranjero.