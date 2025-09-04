Alerta: Florida anunció el fin de las vacunas obligatorias para este grupo de personas

Florida anunció que pondrá fin a la vacunación obligatoria en el estado, incluidas las exigencias para estudiantes desde kindergarten hasta la secundaria. El anuncio fue realizado por el cirujano general Joseph Ladapo en una conferencia en Valrico, junto al gobernador Ron DeSantis.

Florida anuncia el fin de la vacunación obligatoria

Actualmente, la ley exige a los niños que asisten a la escuela varias vacunas, entre ellas contra la polio, sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos y varicela. Aunque ya existía la posibilidad de pedir exenciones por motivos religiosos, las autoridades estatales ahora buscan eliminar los requisitos en su totalidad.

Ladapo calificó los mandatos como “equivocados” y aseguró que no existe una base ética para obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Parte de las normas se eliminarán de inmediato y otras necesitarán intervención legislativa.

El propio Ladapo cuestionó hace unos años la seguridad de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19, a las que llegó a calificar de “veneno”.

Reacciones y críticas al anuncio

El doctor Richard Besser, presidente de la Fundación Robert Wood Johnson y exdirector interino de los CDC, calificó la medida como “aterradora”. El especialista advirtió en ABC News que permitir que niños no vacunados asistan a la escuela representa un riesgo para ellos y para compañeros con condiciones médicas.

De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas salvaron más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años, de las cuales 101 millones fueron de bebés. Solo la vacuna contra el sarampión representó el 60% de esas vidas salvadas.

Expertos anticipan que otros estados podrían seguir el mismo camino, mientras que California, Oregón y Washington formaron la West Coast Health Alliance para mantener lineamientos comunes y basados en evidencia.