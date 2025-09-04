La administración Trump lanza una iniciativa laboral que podría afectar a miles de migrantes: "Los estadounidenses primero"

En el marco del Labor Day, la Casa Blanca difundió un mensaje en el que remarcó que en los Estados Unidos de Donald Trump se pone “a los trabajadores estadounidenses primero”. El anuncio recordó el reciente lanzamiento de la iniciativa laboral del Departamento de Trabajo (DOL), impulsada por la administración Trump, que busca limitar el acceso de miles de migrantes sin autorización laboral a los programas financiados con fondos públicos.

¿Qué implica la iniciativa laboral que afecta a miles de migrantes?

Según un comunicado oficial, la medida ordena que todos los programas vinculados a la Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) y otros recursos federales verifiquen de manera estricta la autorización de empleo antes de ofrecer servicios a los participantes.

De esta manera, la administración Trump afirma que se asegura que los fondos “se concentren en fortalecer a la fuerza laboral de Estados Unidos”.

Según un comunicado del DOL, la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, respaldó la decisión al declarar: “Nuestra orientación actualizada deja claro que los servicios laborales financiados por los contribuyentes están reservados a quienes tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos”.

In Trump's America, we put American workers FIRST!



That's why the Department of Labor launched an initiative to prevent illegal migrants from utilizing taxpayer-funded workforce programs. 🇺🇸 pic.twitter.com/kMHKA7MveX — The White House (@WhiteHouse) September 1, 2025

“Así protegemos empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses y reafirmamos el compromiso de este gobierno con la seguridad de las fronteras y el fin de la inmigración ilegal”, continuó.

“Los estadounidenses están primero”: el mensaje del Labor Day

El DOL enmarcó este anuncio en la celebración por los 250 años de trabajadores en Estados Unidos, donde se destacó que “No es solo un eslogan, es nuestra promesa de entregar resultados para los hombres y mujeres trabajadores de nuestra gran nación”.