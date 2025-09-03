El pequeño pueblo al norte de Florida donde los coches suben una colina a pesar de estar en punto muerto
Lake Wales es epicentro de un raro fenómeno visual que ha sorprendido a miles de visitantes.
En Lake Wales, en el centro de Florida, se encuentra Spook Hill, una colina donde los autos parecen desafiar la gravedad: al poner la palanca en neutral, el vehículo “sube” en lugar de bajar. El fenómeno, célebre desde hace décadas, ha convertido a este rincón de Polk County en una parada curiosa para viajeros y familias.
La colina que “empuja” hacia arriba
Spook Hill es lo que los especialistas llaman una gravity hill: una ilusión óptica creada por el entorno y la línea del horizonte, que engaña a nuestros sentidos y hace parecer ascenso lo que, en realidad, es pendiente descendente.
El lugar abraza su mística con un letrero que cuenta la leyenda de un jefe nativo y un caimán gigante, y con una marca en el asfalto donde se indica detenerse, poner el auto en neutral y observar. En 2019, el sitio fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos.
La experiencia es sencilla: se conduce hasta la línea blanca, se detiene el coche, se cambia a neutral y se sueltan los frenos; el vehículo retrocede “cuesta arriba” unos metros. Es una vía pública, por lo que conviene usar intermitentes y respetar el paso de otros autos.
Spook Hill no solo vive de la anécdota: forma parte del paisaje de la Lake Wales Ridge, una antigua dorsal de arenas y calizas; a su alrededor, la ciudad ha incorporado el mito a su identidad (incluso hay una escuela cercana que hace guiños al tema). La combinación de historia local, folclor y ciencia ha mantenido el atractivo vigente por generaciones.
Qué otras cosas hacer en Lake Wales (además de Spook Hill)
Bok Tower Gardens: jardín histórico con carillón, uno de los íconos paisajísticos de Florida central.
Lake Wales History Museum y circuito de Area Attractions del ayuntamiento: para entender el pasado ferroviario, agrícola y el patrimonio de la ciudad.
Recorrer la zona de downtown y el corredor escénico de la Ridge: arquitectura histórica, cítricos y miradores sobre la elevación más famosa del estado.
Fotografiar el letrero de Spook Hill y sus versiones históricas, parte del imaginario pop de la atracción desde mediados del siglo XX.
Consejos para visitar como un experto
Llega con luz de día para apreciar mejor la ilusión (la vista del horizonte ayuda).
Ubica la línea blanca, detente, pon neutral y deja que el auto ruede; no bloquees el carril.
Recuerda que es una calle pública: enciende intermitentes y cede el paso a otros vehículos.
Combina la visita con Bok Tower Gardens o el centro histórico para una escapada corta y redonda.
Spook Hill resume cómo un fenómeno visual puede definir la personalidad de un lugar: entre leyendas, fotografías antiguas y un truco de perspectiva que sigue asombrando, Lake Wales ha hecho de esta colina un emblema local y un alto imperdible para quienes disfrutan de las rarezas de carretera con sello histórico.