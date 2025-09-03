Kristi Noem confirma nuevas redadas masivas: "Los Ángeles no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera tomado medidas"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, participa en la tercera reunión pública virtual del Consejo de Revisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la sede del DHS en Washington, D.C. DHS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump reforzará las redadas masivas contra inmigrantes indocumentados en las distintas ciudades de Estados Unidos. Según señaló que otros puntos, como Chicago, podrían ser los siguientes en recibir más recursos federales, informó Independent.

¿Dónde serán las próximas nuevas redadas masivas de ICE?

Según Independent, la secretaria de Seguridad Nacional afirmó ante CBS que las operaciones de ICE ya se desplegaron en varios estados, pero anticipó que se enviarán aún más agentes. “Ya hemos tenido operaciones en Illinois y en otros lugares, pero vamos a sumar más recursos”, expresó Noem.

Estos últimos meses, Donald Trump envió agentes federales a realizar redadas en Home Depot en Los Ángeles, que es un sitio en donde se reúnen trabajadores migrantes. Aquello derivó en enfrentamientos con manifestantes y, posteriormente, en el despliegue de la Guardia Nacional y de marines en la ciudad.

La funcionaria defendió estas medidas y sostuvo que “Los Ángeles no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera tomado medidas”.

Gobernadores y alcaldes se enfrentan a las medidas del presidente Trump

Mientras Kristi Noem invitó a ciudades como San Francisco, Boston y Chicago a coordinar directamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin embargo, varios líderes locales rechazaron la intromisión federal.

President Trump has been clear: we are going to make our streets and cities safe again.



Thank you to our brave law enforcement who are delivering on the American people’s mandate. pic.twitter.com/9VDMz0V6ks — Kristi Noem (@KristiNoem) August 31, 2025

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó las detenciones de inmigrantes que llevan décadas en el país: “Son miembros de la comunidad, vecinos, contribuyentes. ¿Por qué los estamos arrestando?”, cuestionó.

Frente a esto, Noem respondió que Pritzker prioriza su “ego” antes que la seguridad. “Si hay un asesinato en Chicago, debería llamar al presidente Trump para pedir soluciones”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con Independent, Kristi Noem se ha convertido en la principal vocera de la estrategia de deportaciones de la actual administración, pese a las críticas por los errores en algunos casos de deportación.