ICE da un sorpresivo giro y obtiene tecnología que les permite "hackear cualquier teléfono" y "aplicaciones encriptadas"

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reanudó un contrato millonario que le da acceso a un software capaz de hackear cualquier teléfono y entrar a aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Signal. El acuerdo con la firma israelí Paragon Solutions quedó congelado durante la administración de Joe Biden, pero recientemente volvió a activarse bajo la administración Trump.

¿Qué implica este sorpresivo giro del ICE?

Los documentos oficiales citados por The Guardian y el boletín de Jack Poulson en Substack explican que la reactivación del contrato por 2 millones de dólares pone en manos de ICE una de las herramientas cibernéticas más intrusivas del mercado.

Graphite, así se llama el programa, puede tomar control total de un dispositivo y tiene funciones como rastrear la ubicación, acceder a mensajes, revisar fotos y hasta abrir conversaciones en aplicaciones encriptadas. Incluso, puede convertir al celular en un micrófono encubierto.

Según The Guardian, algunos expertos advirtieron que se trata de un poder pensado “para dictaduras, no para democracias”.

John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, sostuvo que estas herramientas son “corruptoras” y que su uso en países con instituciones democráticas ya ha derivado en escándalos de espionaje.

La preocupación de los migrantes indocumentados por su uso en Estados Unidos

Paragon sostiene que solo trabaja con democracias y que corta lazos con clientes que abusen de su tecnología. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos remarcan que el historial de ICE genera desconfianza.

Exclusive: ICE reactivated its $2 million contract with Israeli spyware firm Paragon, following its acquisition by U.S. capital by Jack Poulson The cyber division of ICE's Homeland Security Investigations on Saturday quietly lifted a stop-work order put into place by the Biden administration in October. Read on Substack

Nadine Farid Johnson, directora de políticas del Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, advirtió que el uso de software como Graphite “representa una amenaza profunda para la libertad de expresión y la privacidad”. Recordó además que este tipo de herramientas ya fueron utilizadas contra periodistas y activistas en diferentes países.

El contrato incluye licencias, hardware y entrenamiento especializado para agentes de ICE.

La Casa Blanca había frenado el contrato en 2024 al considerar que podía violar la orden ejecutiva que limita el uso de spyware extranjero.