Un tiktoker revela el rincón de Queens donde la comida latina conquista y todo está en español: “No son copias”

Un video de TikTok ha causado sensación al mostrar uno de los rincones más auténticos y poco conocidos de Queens, en Nueva York, donde la cultura latina se vive a cada paso. El creador de contenido Vyckow compartió imágenes de Roosevelt Avenue y Ridgewood, destacando la fuerza de la gastronomía latina y, principalmente, ecuatoriana, en la zona y la manera en que el español domina en carteles, menús y conversaciones.

Un recorrido que celebra la identidad latina en Nueva York

En el video, publicado en su cuenta de TikTok, Vyckow se sorprendió al encontrar un ambiente que le recordó de inmediato a la ciudad de Quito.

“Todo está en español”, señaló mientras caminaba entre los puestos de comida, donde también halló importantes especialidades de esta cocina como:

Hornado

Fritada

Arroz relleno de pollo

Tripa mishki

Espumilla

Colada morada

En su publicación, el tiktoker remarcó las abundantes porciones que se servían en cada puesto, además de platicar con diversas personas de la zona. Una de ellas, originaria de Ecuador, contó que cuenta con más de 20 años viviendo en Nueva York. Sin embargo, y ante momentos en el que siente nostalgia por su país, este rincón le ayuda a sentir menos el peso de la lejanía.

La grabación también puso en relieve el orgullo de los residentes latinos, quienes ven en Roosevelt Avenue un espacio de pertenencia, donde la lengua, la comida y las costumbres se preservan en el día a día.

El influencer también remarcó la presencia de otras gastronomías importantes como la peruana o la colombiana, siendo la ecuatoriana la de mayor presencia.

¿Qué tan latina es esta zona de Queens? Historia en cifras

Roosevelt Avenue y Ridgewood se insertan en un distrito que forma parte del borough de Queens, donde la comunidad hispana constituye una parte significativa de la población. Según datos del censo de 2020, el 27,8% de los residentes de Queens se identifican como hispanos o latinos.

Además, cifras del Censo y de DataUSA indican que aproximadamente el 27,9% de los habitantes de Queens son hispanos, lo que equivale a unos 650 000 personas.

En algunos sectores como Elmhurst, que limita con Ridgewood, la presencia hispana es todavía más destacada: el 49,6% de su población se identifica como hispana o latina, de los cuales cerca del 9,8% son ecuatorianos, seguidos por colombianos con un 7,2%. Esto resalta que la autenticidad ecuatoriana que captó Vyckow no es aislada, sino parte de una realidad demográfica sólida y vibrante en la zona.