El perfume árabe de lujo que es furor entre las latinas de Florida y está de oferta en Walmart a 26 dólares

Este perfume árabe de lujo está causando furor entre las latinas de Florida. Se trata de Yara de Lattafa, una fragancia elegante y femenina que combina notas dulces y tropicales, ideales para estos últimos días de verano. Hoy puede conseguirse en Walmart a solo 26 dólares, con envío gratis y devoluciones sin costo en Estados Unidos.

Yara de Lattafa: el perfume árabe más vendido de Walmart

El perfume Yara de Lattafa pertenece a la familia Oriental Vainilla y fue lanzado en 2020. De acuerdo con Fragrantica, sus notas de salida son orquídea, heliotropo y mandarina; en el corazón aparecen acordes dulces con frutas tropicales; y en el fondo se perciben vainilla, almizcle y sándalo.

Los acordes principales se describen como dulces, avainillados, tropicales, afrutados, almizclados y florales, lo que explica su aroma envolvente y duradero.

En la tienda de Walmart, tiene más de 835 reseñas con un promedio de 4.5 estrellas, lo que confirma su popularidad entre las compradoras en Estados Unidos.

Fotografía de estudio del perfume árabe Yara de la marca Lattafa. Fragrantica - @Ofelayndra

El perfume árabe que está de oferta en Walmart

La descripción oficial en Walmart indica que esta fragancia “brinda elegancia, dulzura y encanto en cada momento, con un toque cálido de vainilla, almizcle y sándalo”.

Muchas latinas en Florida coinciden en que el perfume árabe Yara destaca por su duración y por su hermoso packaging inspirado en el lujo del Medio Oriente; por algo, está marcado como “el más vendido” dentro de la web de Walmart.

Detalles del perfume árabe que está de oferta en Walmart