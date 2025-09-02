El perfume árabe de lujo que es furor entre las latinas de Florida y está de oferta en Walmart a 26 dólares
El perfume Yara de Lattafa combina dulzura y notas tropicales. Se puede comprar en Walmart Estados Unidos a solo 26 dólares con envío gratis.
Este perfume árabe de lujo está causando furor entre las latinas de Florida. Se trata de Yara de Lattafa, una fragancia elegante y femenina que combina notas dulces y tropicales, ideales para estos últimos días de verano. Hoy puede conseguirse en Walmart a solo 26 dólares, con envío gratis y devoluciones sin costo en Estados Unidos.
Yara de Lattafa: el perfume árabe más vendido de Walmart
El perfume Yara de Lattafa pertenece a la familia Oriental Vainilla y fue lanzado en 2020. De acuerdo con Fragrantica, sus notas de salida son orquídea, heliotropo y mandarina; en el corazón aparecen acordes dulces con frutas tropicales; y en el fondo se perciben vainilla, almizcle y sándalo.
Los acordes principales se describen como dulces, avainillados, tropicales, afrutados, almizclados y florales, lo que explica su aroma envolvente y duradero.
En la tienda de Walmart, tiene más de 835 reseñas con un promedio de 4.5 estrellas, lo que confirma su popularidad entre las compradoras en Estados Unidos.
El perfume árabe que está de oferta en Walmart
La descripción oficial en Walmart indica que esta fragancia “brinda elegancia, dulzura y encanto en cada momento, con un toque cálido de vainilla, almizcle y sándalo”.
Muchas latinas en Florida coinciden en que el perfume árabe Yara destaca por su duración y por su hermoso packaging inspirado en el lujo del Medio Oriente; por algo, está marcado como “el más vendido” dentro de la web de Walmart.
Detalles del perfume árabe que está de oferta en Walmart
-
Marca: Lattafa
-
Presentación: 3.4 oz (100 ml)
-
Concentración: Eau de Parfum
-
Notas: orquídea, heliotropo, mandarina, frutas tropicales, vainilla, almizcle y sándalo
-
26 dólares
-
Envío gratis
-
Devoluciones sin costo a 30 días