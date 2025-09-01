El restaurante de tacos mejor valorado en Florida según Yelp: imperdible por su taco “The Original”

Esta taquería cuenta con una de las mejores vistas de todos los Cayos de Florida. Cedida

En la calidez tropical de los Cayos de Florida se encuentra Tacos Jalisco, un local muy querido en Key Largo que ha sido nombrado por Yelp como el mejor lugar para comer tacos en el estado. Su taco estrella, llamado The Original, se ha convertido en la insignia del lugar y una visita obligada para quienes buscan auténtico sabor mexicano.

El taco que conquistó Florida

La fama de Tacos Jalisco no es casualidad: Yelp lo seleccionó como la mejor taquería del estado gracias a su “homemade salsa”, tortillas recién hechas y ese sabor reconfortante de Jalisco, México.

Pero el que más destaca, entre sus creaciones, es The Original: un taco cargado de carne, chorizo y, en muchos casos, tocino, descrito como “un indispensable” por los reseñadores locales.

Este reconocimiento se apoya en la experiencia de usuarios que valoran los ingredientes frescos, las porciones generosas y esa combinación auténtica que remite directamente a la cocina callejera mexicana. La mención de este taco en la lista anual de Yelp lo catapulta como referencia culinaria en Florida.

El encanto local y auténtico de Tacos Jalisco

Tacos Jalisco opera desde un local ubicado en el Overseas Hwy, Key Largo, Florida. Es un lugar sencillo y auténtico, con servicio rápido, algunos asientos al aire libre y esa vibra acolchada por aromas de chile y tortillas calientes. Su menú abarca desde al pastor y carne asada hasta tacos de mariscos, todo preparado con ingredientes frescos y sabrosos.

Más allá de lo que sirve, el lugar transmite ese espíritu comunitario: tanto locales como visitantes se detienen para disfrutar de un bocado cargado de tradición y sabor, ya sea sentado en una mesa al sol o en modo para llevar hacia la playa.

Un comensal en Yelp, lo describió como "uno de los mejores lugares de tacos que hemos probado en EEUU: comida fresca, sabrosa… todo hecho en casa, incluso las tortillas y las salsas”.

Qué hacer en Key Largo

Si viajas a Key Largo, además de disfrutar del icónico taco The Original en Tacos Jalisco, puedes aprovechar para vivir experiencias únicas en este destino de los Cayos de Florida: