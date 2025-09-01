El restaurante de tacos mejor valorado en Florida según Yelp: imperdible por su taco “The Original”
Tacos Jalisco fue condecorado por este sitio como el mejor de su clase en todo el estado.
En la calidez tropical de los Cayos de Florida se encuentra Tacos Jalisco, un local muy querido en Key Largo que ha sido nombrado por Yelp como el mejor lugar para comer tacos en el estado. Su taco estrella, llamado The Original, se ha convertido en la insignia del lugar y una visita obligada para quienes buscan auténtico sabor mexicano.
El taco que conquistó Florida
La fama de Tacos Jalisco no es casualidad: Yelp lo seleccionó como la mejor taquería del estado gracias a su “homemade salsa”, tortillas recién hechas y ese sabor reconfortante de Jalisco, México.
Pero el que más destaca, entre sus creaciones, es The Original: un taco cargado de carne, chorizo y, en muchos casos, tocino, descrito como “un indispensable” por los reseñadores locales.
Este reconocimiento se apoya en la experiencia de usuarios que valoran los ingredientes frescos, las porciones generosas y esa combinación auténtica que remite directamente a la cocina callejera mexicana. La mención de este taco en la lista anual de Yelp lo catapulta como referencia culinaria en Florida.
El encanto local y auténtico de Tacos Jalisco
Tacos Jalisco opera desde un local ubicado en el Overseas Hwy, Key Largo, Florida. Es un lugar sencillo y auténtico, con servicio rápido, algunos asientos al aire libre y esa vibra acolchada por aromas de chile y tortillas calientes. Su menú abarca desde al pastor y carne asada hasta tacos de mariscos, todo preparado con ingredientes frescos y sabrosos.
Más allá de lo que sirve, el lugar transmite ese espíritu comunitario: tanto locales como visitantes se detienen para disfrutar de un bocado cargado de tradición y sabor, ya sea sentado en una mesa al sol o en modo para llevar hacia la playa.
Un comensal en Yelp, lo describió como "uno de los mejores lugares de tacos que hemos probado en EEUU: comida fresca, sabrosa… todo hecho en casa, incluso las tortillas y las salsas”.
Qué hacer en Key Largo
Si viajas a Key Largo, además de disfrutar del icónico taco The Original en Tacos Jalisco, puedes aprovechar para vivir experiencias únicas en este destino de los Cayos de Florida:
-
Bucear o hacer snorkel en el Parque Estatal John Pennekamp, famoso por sus arrecifes de coral.
-
Navegar en un barco con fondo de cristal dentro del Santuario Marino Nacional.
-
Practicar kayak o paddleboard en los manglares.
-
Recorrer la Carretera Escénica de los Cayos y detenerse en miradores costeros.
-
Disfrutar de la gastronomía marina local en restaurantes frente a la bahía.
-
Contemplar la puesta de sol desde los muelles, una de las más pintorescas de Florida.