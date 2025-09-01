Un niño de Houston muere tras ser disparado por un vecino enojado luego de una broma: "No fue en defensa propia, era solo un niño"

Un niño de 11 años murió en Houston después de que un vecino disparara contra un grupo de menores que tocaban timbres como parte de una broma. El hecho ocurrió el sábado por la noche en el este de la ciudad y generó conmoción entre los residentes.

Un niño de Houston muere tras ser disparado tras una broma infantil

De acuerdo con la policía de Houston, el grupo de niños tocó la puerta de una vivienda en la zona de Mimbrough y Fidelity como parte del juego infantil "ding-dong-ditch", en el que tocan un timbre y salen corriendo.

Según testigos, el hombre que vivía allí salió armado y comenzó a disparar mientras los menores corrían. Uno de ellos recibió varios impactos de bala en la espalda.

El menor fue trasladado a un hospital local, donde murió el domingo por la tarde a causa de las heridas. Durante una inspección en la casa del sospechoso, las autoridades encontraron varias armas de fuego, entre ellas rifles y pistolas.

Investigación y posibles cargos

El hombre fue detenido e interrogado por los detectives de homicidios, aunque aún no enfrenta cargos formales. El sargento Michael Cass, de la policía de Houston, señaló que el caso no encaja en una situación de defensa propia y que lo más probable es que se presente una acusación por asesinato.

La Fiscalía del Condado de Harris trabaja junto con los investigadores para determinar los cargos, mientras revisan videos de seguridad y piden colaboración de los vecinos.

Vecinos de Texas en shock y llamado a la precaución

La comunidad expresó dolor y sorpresa por la muerte del niño, al que describieron como una víctima inocente de un juego que consideraban inofensivo. "¿Qué daño podían hacer? Solo tocaron un timbre. Lo que duele es que le dispararon en la espalda, sabiendo que era solo un niño”, dijo un vecino al medio KHOU 11.

Otros señalaron que la situación refleja la necesidad de advertir a los hijos sobre los riesgos actuales y las reacciones violentas de algunas personas.