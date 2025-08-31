El moderno enfriador portátil más ahorrador del mercado que Walmart oferta en EEUU por solo 170 dólares

Entre las opciones más buscadas para mantener frescos los espacios en clima seco y árido, Walmart ofrece un dispositivo que combina eficiencia energética y gran potencia de enfriamiento. Se trata del enfriador de aire evaporativo portátil Vimlinc, disponible por solo 170 dólares, rebajado de su precio original de 200. Su popularidad se refleja en la gran cantidad de compradores que lo han elegido recientemente y en las reseñas que destacan su efectividad inmediata para refrescar habitaciones completas.

Una alternativa eficiente y de bajo consumo

Lo que distingue a este enfriador es su capacidad de reducir la temperatura hasta en 16 grados Fahrenheit utilizando apenas 65 vatios de potencia, lo que lo convierte en una de las opciones más energéticamente eficientes del mercado.

Este enfriador cuenta con decenas de reseñas positivas por parte de un gran número de compradores. Walmart

Además de su ventilación potente, incluye cuatro bolsas de hielo reutilizables que, al colocarse en el tanque, potencian el efecto de enfriamiento y ofrecen una sensación de aire “crujiente y refrescante”, como lo describió un comprador satisfecho.

Gracias a su diseño portátil, puede trasladarse fácilmente de una habitación a otra, siendo ideal para salas de estar, dormitorios u oficinas. Su funcionamiento sencillo y silencioso lo convierte en una opción práctica para quienes buscan comodidad sin el alto costo energético de un aire acondicionado tradicional.

Características destacadas del enfriador evaporativo Vimlinc

Disminuye la temperatura de la habitación hasta en 16 °F.

Solo 65 vatios de consumo eléctrico para máxima eficiencia energética.

Incluye cuatro bolsas de hielo reutilizables para enfriamiento extra.

Portátil, ligero y fácil de trasladar entre habitaciones.

Precio accesible en Walmart: 170 dólares (antes 200).

¿Para quién es ideal este enfriador?

El Vimlinc está diseñado para quienes viven en zonas de clima seco y buscan una alternativa económica y portátil frente al aire acondicionado. Es ideal para familias que desean reducir el consumo eléctrico sin renunciar al confort, o para quienes necesitan enfriar rápidamente áreas específicas del hogar como la sala o el dormitorio.

“El flujo de aire es lo suficientemente potente como para enfriar mi sala de estar en cuestión de minutos. Con el hielo, se siente mucho más fresco y agradable”, comentó un usuario en su reseña, donde también resaltó la practicidad del diseño portátil.

Por solo 170 dólares, el enfriador evaporativo portátil Vimlinc se convierte en una de las mejores inversiones para este verano: un aliado eficaz, accesible y energéticamente eficiente que Walmart pone al alcance de todos.