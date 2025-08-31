La crema de La Roche Posay para pieles maduras con retinol que Walmart vende en EEUU

Estados Unidos

La crema de La Roche Posay para pieles maduras con retinol y glicerina que es furor en Walmart EEUU

La crema antiedad de La Roche-Posay se posiciona entre las favoritas en Walmart por sus resultados visibles en arrugas y líneas finas.

Tatiana Cuschnir
Publicada

La Roche-Posay Redermic R se vende en Estados Unidos a 54.97 dólares en Walmart online y es ideal para personas con pieles maduras, ya que promete una piel más firme y luminosa gracias a su combinación de retinol, glicerina y agua termal.

Un tratamiento antiedad con ingredientes clave

El producto contiene retinol puro, reconocido por su capacidad para acelerar la renovación celular y suavizar arrugas, junto con LHA, un derivado del ácido salicílico que exfolia suavemente la piel. Su fórmula también incluye glicerina, un humectante que retiene la hidratación, y la clásica agua termal de La Roche-Posay, rica en antioxidantes como el selenio.

La marca resalta que la crema es adecuada para pieles sensibles, fue probada por dermatólogos y es libre de aceite y parabenos.

La crema para pieles de maduras que Walmart vende online

Opiniones de quienes la compraron en Walmart y ya la usan

En la web de Walmart, las reseñas destacan la eficacia del tratamiento. Una clienta comentó: “Voy a cumplir 61 años y mi rostro parece de 50. No tengo arrugas en absoluto. Es absolutamente el mejor producto”.

Otra usuaria de 51 años señaló: “Esta crema de retinol es realmente genial, muy efectiva. Me encanta”.

La crema se comercializa en presentación de 30 ml por 54.97 dólares con envío gratuito y devoluciones sin costo en un plazo de 90 días.