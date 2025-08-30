El nuevo sérum de L'Oréal Paris para pieles maduras con péptidos de colágeno, vitamina B3 y vitamina C que se vende en Walmart EEUU

Representación de una modelo con el producto. ChatGPT

El nuevo sérum de L'Oréal Paris ya está disponible en Walmart EEUU, y ya está dando de qué hablar por ser un producto 2en1 para el cuidado de la piel. Su fórmula ha sido diseñada para pieles maduras, combinando péptidos de colágeno, vitamina B3 y vitamina C en un mismo producto.

¿Qué ofrece este nuevo sérum de L'Oréal Paris?

El L'Oréal Paris Serum Le Duo de la línea Age Perfect integra en un solo envase dos fórmulas distintas: un suero perlado de textura lechosa y otro translúcido con alto poder de nutrición.

Según información compartida por la tienda de L'Oréal Paris en Walmart, “por primera vez, una fórmula con péptido de colágeno ayuda a impulsar la renovación celular, mejorar la firmeza y suavizar visiblemente las arrugas, mientras que las vitaminas B3 y C reavivan la luminosidad y unifican el tono”.

Captura de pantalla del nuevo producto. Walmart

Entre sus beneficios más destacados:

Piel más suave desde la primera aplicación.

Mayor firmeza y luminosidad en 2 semanas.

Reducción de arrugas y tono más uniforme en 8 semanas.

Fórmula probada por dermatólogos y adecuada incluso para piel sensible.

¿Cuál es el precio del nuevo sérum de L'Oréal Paris en Walmart EEUU?

El nuevo sérum de L'Oréal Paris se encuentra disponible en la tienda online de Walmart EEUU por 27.87 dólares el frasco de 1 fl oz. La cadena detalla que cuenta con devoluciones sin costo durante 90 días, lo que brinda confianza para quienes buscan un tratamiento facial con péptidos de colágeno, vitamina B3 y vitamina C, especialmente diseñado para pieles maduras.