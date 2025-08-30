Una niña hispana de Texas muere en un accidente al llegar a la escuela: "Su abrigo se atoró en su coche"

Una niña hispana de Texas muere en un accidente al llegar a la escuela GoFundMe

Una niña hispana de 8 años murió en un accidente ocurrido al llegar a la Escuela Primaria Gateway en la comunidad de Borger, un pueblo ubicado a 50 millas de Amarillo, en Texas. De acuerdo con la policía local, el abrigo de la menor quedó atorado en la puerta de su vehículo y, al moverse el coche, provocó que la niña cayera y fuera golpeada.

El reporte policial indicó que los hechos sucedieron por la mañana, cuando Serenity Campos descendía del auto frente a la entrada de la escuela. Su abrigo quedó atorado en la puerta y, sin que el conductor lo advirtiera, el movimiento del vehículo ocasionó que la menor fuera arrastrada y golpeada.

Los oficiales que acudieron al lugar intentaron reanimarla y fue trasladada al Golden Plains Community Hospital, donde lamentablemente murió a pesar de los esfuerzos médicos. Las autoridades calificaron el hecho como un “trágico accidente” y descartaron levantar cargos criminales.

Apoyo de Walmart y homenaje

La policía local compartió en Facebook la solidaridad recibida tras la tragedia. Walmart donó 40 peluches que fueron colocados en las puertas de la escuela como parte de un memorial en honor a Serenity. Los juguetes también fueron entregados a estudiantes de la primaria para que pudieran participar en el homenaje.

“Con profundo pesar compartimos la trágica pérdida de Serenity Campos, una hermosa niñita que murió repentinamente”, expresaron las autoridades locales en redes sociales.