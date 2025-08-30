Una joven policía muere por complicaciones durante una cirugía estética en el sur de Florida: "Quería ser agente del FBI"

Una oficial de policía de Nueva Orleans murió en Miami tras someterse a una cirugía estética que incluyó liposucción y transferencia de grasa conocida como BBL. La víctima, Wildelis Rosa, era también reservista del Ejército de EEUU y soñaba con ingresar al FBI.

Una policía muere en Florida tras una cirugía estética

Rosa había regresado de una misión en Kuwait con el Ejército de Reserva y se desempeñaba como policía en Nueva Orleans. Según contó su hermana, Anamin Vázquez, a NBC Miami, era la menor de cinco hermanos y tenía planes de seguir su carrera en el FBI.

La familia no sabía de sus intenciones de operarse, ya que ella les dijo que viajaría a Florida por su cumpleaños. El 19 de marzo acudió a Prestige Plastic Surgery, donde pagó 7495 dólares por el procedimiento. Tres días después, murió a causa de una embolia pulmonar provocada por coágulos tras la cirugía.

Detalles de la operación y sus complicaciones

El informe del médico forense reveló que Rosa fue dada de alta apenas una hora después de la operación y al día siguiente ya se quejaba de dolor intenso. Horas más tarde presentó presión arterial baja, dificultad para respirar y falta de circulación en sus pies. Finalmente, fue hallada sin vida en un alquiler temporal en Miami.



El caso sucedió en marzo pasado y no mostró señales evidentes de negligencia, aunque su hermana sostiene que hubo señales de alerta que pudieron salvarla.

Decenas de muertes en Miami por cirugías estéticas

De acuerdo con NBC6, en los últimos tres años y medio el médico forense de Miami-Dade certificó 25 muertes relacionadas con cirugías estéticas, la mayoría de mujeres. Estos casos han ocurrido en distintas clínicas y con diferentes médicos.



La familia de Rosa espera que su historia sirva de advertencia para otras personas que consideran someterse a este tipo de procedimientos sin conocer plenamente los riesgos.