El gobierno de Trump planea limitar a esta cantidad de años el tiempo que los extranjeros pueden estudiar en EEUU

El gobierno de Donald Trump impulsa cambios en las visas de estudiantes y de intercambio que buscan restringir el tiempo de permanencia de extranjeros en Estados Unidos. La medida, que forma parte de un paquete de endurecimiento migratorio, afectaría a quienes ingresan con visas F, a visitantes de programas culturales y a trabajadores de medios internacionales.

Trump planea limitar a 4 años el tiempo que los extranjeros pueden estudiar en EEUU

Actualmente, los estudiantes extranjeros con visa F pueden permanecer en el país durante sus estudios y hasta 60 días después de finalizarlos. Con la nueva norma, ese margen cambiaría por un plazo fijo de hasta la duración del programa académico, con un máximo de cuatro años.

El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que este cambio busca frenar abusos en el sistema y reforzar la supervisión de los estudiantes extranjeros. Según un portavoz, las administraciones anteriores “permitieron que se quedaran prácticamente de manera indefinida”, lo que representaría riesgos para la seguridad y costos para los contribuyentes.

Impacto en visas de intercambio y medios internacionales

La propuesta también alcanzaría a los programas de intercambio cultural y a los medios extranjeros, que verían limitado su periodo de admisión a 240 días, aunque con posibilidad de una prórroga igual.

Paralelamente, el Departamento de Estado intensificó los controles de verificación de visas en los últimos meses. Solo este año, más de 6000 visas fueron revocadas, casi cuatro veces más que en el mismo periodo anterior. Las principales causas fueron permanencias ilegales, delitos como conducir bajo la influencia del alcohol, robos, agresiones y casos vinculados al terrorismo.

Nuevos criterios de evaluación para solicitantes de visas de Estados Unidos

En una instrucción enviada a embajadas y consulados, el Departamento de Estado también pidió examinar a los solicitantes de visas de estudiante en busca de “actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundadores” de Estados Unidos.

De ser aprobada, esta norma representaría un giro importante para los miles de estudiantes internacionales que cada año eligen universidades y programas de formación en Estados Unidos, y que hasta ahora gozaban de mayor flexibilidad para extender su estadía en el país.