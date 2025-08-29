Los nuevos lugares “favoritos” de ICE para realizar redadas en estas ciudades de California: “Uno teme salir”

La presencia de agentes migratorios en estacionamientos de Home Depot se ha convertido en un nuevo foco de tensión para jornaleros en distintas ciudades de California. Y es que hasta hace poco, este tipo de establecimientos funcionaban como puntos de encuentro para encontrar trabajo. Sin embargo, un gran número de casos recientes, como el de Jesús Domingo Ros y Yoni García, detenidos en un operativo reciente, ilustran cómo estos comercios abiertos y concurridos se están usando como puntos de captura en ciudades como Fresno, Pomona, entre muchas otras.

Redadas en tiendas de Home Depot: el nuevo patrón

De acuerdo con reportes de CNN, los arrestos de Jesús Domingo Ros y Yoni Ronaldo García ocurrieron el 22 de abril a las afueras de un Home Depot en Pomona (Towne Ave.), donde autoridades federales detuvieron a más de una docena de jornaleros que esperaban trabajo.

La operación desató protestas de familias y organizaciones comunitarias que exigieron debido proceso.

Tras el operativo, Domingo y García, ingresaron a custodia migratoria y enfrentaron procesos acelerados. Días después, un tribunal federal suspendió órdenes de deportación mientras se revisaban posibles violaciones de derechos. Más tarde, Domingo obtuvo libertad bajo condiciones, lo que organizaciones calificaron de “punitivo” por incluir restricción para trabajar: “uno teme salir”, declaró en una entrevista a Univision.

Además del impacto legal, las familias relataron miedo generalizado entre jornaleros que acuden a estos puntos para conseguir empleo diario. Voces comunitarias denunciaron el uso de tácticas sorpresivas y vehículos sin distintivos, reforzando la percepción de que los estacionamientos de cadenas como Home Depot son un objetivo recurrente.

Un esquema que se extiende en California

Lejos de ser un hecho aislado, los estacionamientos de Home Depot han sido escenario de operativos repetidos en el sur y centro de California. En el área de Los Ángeles, la prensa reportó redadas sucesivas en North Hollywood e Inglewood, y avisos de presencia federal en Cypress Park y Marina del Rey.

En otras ciudades, hubo detenciones de jornaleros en San Bernardino, Santa Ana y South Sacramento, donde incluso un observador ciudadano denunció uso de gas pimienta durante una detención.

En Pomona, activistas contabilizan al menos tres operativos desde abril y una docena de arrestos, lo que llevó a exigir a la empresa que prohíba el ingreso de ICE y CBP a sus estacionamientos y capacite a su personal sobre el manejo de solicitudes de agentes. El reclamo incluye señalizar de forma clara la naturaleza privada del predio para limitar incursiones sin orden judicial.

¿Por qué Home Depot ha tomado este lugar para ICE?

Coberturas recientes y documentos judiciales permiten trazar el patrón en estacionamientos y puntos de contratación informal. Pese a lo anterior, un fallo federal en julio prohibió perfiles por raza, idioma o lugar (mencionando explícitamente estacionamientos de Home Depot y car washes) en varios condados del sur de California.

Sin embargo, los operativos han continuado, generando señalamientos de posibles violaciones a la orden.

Abogados y organizaciones apuntan a que estos espacios concentran mucha oferta de trabajo eventual y personas esperando contratistas, lo que los vuelve predecibles para operativos “relámpago”, a la vez que son áreas abiertas con alta rotación de vehículos donde es más fácil realizar detenciones múltiples en poco tiempo.