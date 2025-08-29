Un médico muere tras caer de su embarcación en Nueva Jersey: "Era un doctor brillante y compasivo; amaba a su familia"" "

Un médico de Estados Unidos perdió la vida en un accidente náutico en Nueva Jersey, luego de ser expulsado de su embarcación y resultar golpeado por la misma. La víctima fue identificada como Karl Chen, un reconocido doctor de 56 años, originario de Princeton, quien era muy querido por su entorno y por su familia.

Accidente en la bahía de Barnegat, Nueva Jersey

La Policía Estatal de Nueva Jersey informó que el domingo 24 de agosto, cerca de las 10 a.m., la embarcación de 27 pies en la que viajaban Chen y su hijo se topó con una fuerte estela en la bahía de Barnegat, en Little Egg Harbor Township.

Ambos cayeron al agua, pero el bote continuó dando vueltas y golpeó fatalmente al médico Karl Chen.

Su hijo resultó con heridas menores y logró recibir ayuda de un transeúnte, de acuerdo con declaraciones de Deb Whitcraft, capitana de Beach Haven First Aid, al medio local The SandPaper. La investigación sobre lo ocurrido sigue en curso.

Homenaje hacia el doctor y su familia

El impacto de la muerte de Karl Chen se sintió en los distintos hospitales donde trabajaba. “Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del Dr. Karl Chen. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos, colegas y pacientes en este momento tan difícil”, expresó Leslie D. Hirsch, presidente y CEO de Saint Peter’s Healthcare System, en un comunicado recogido por NJ Advance Media.

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes en honor al doctor. Según People, un usuario escribió: “El mundo está un poco más apagado esta noche. El Dr. Karl Chen era brillante y compasivo, amaba a su familia más que a nada y siempre hablaba con orgullo de sus hijos. Salvó la vida de mi madre cuando estaba muy enferma. Era único, la persona más amable que uno podía conocer”.