Amenaza de bomba en las oficinas del ICE en Dallas: un hombre asegura que su reloj es un "detonador"

La policía arresta a un sospechoso que hizo una amenaza de bomba en una instalación de ICE en Dallas. DHS

La amenaza de bomba registrada en las oficinas del ICE en Dallas preocupó a todos en el estado de Texas. Allí, un hombre estadounidense llegó con una mochila sospechosa y aseguró que tenía un explosivo. Además, afirmó que el reloj en su muñeca era un supuesto "detonador", lo que obligó a emitir una orden de resguardo en el edificio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el arresto del hombre horas después.

¿Qué ocurrió con la amenaza de bomba en las oficinas del ICE en Dallas?

De acuerdo con el DHS, el 25 de agosto de 2025 un individuo originario de Estados Unidos, identificado como Bratton Dean Wilkinson, de 36 años, se presentó en la entrada del ICE Dallas Field Office alrededor de las 6:37 p.m. y declaró que llevaba una bomba en su mochila. Además, mostró un reloj asegurando que era un "detonador".

El guardia de seguridad alertó al 911 y un equipo especializado respondió al llamado. Finalmente, las autoridades arrestaron al sospechoso y lo acusaron de amenazas terroristas. A las 7:19 p.m. la policía levantó la alerta tras determinar que no existía peligro real.

La explicación del DHS tras la amenaza terrorista en Texas

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional indicó lo siguiente: “El lunes por la noche, las fuerzas del orden arrestaron a un sospechoso que hizo amenazas de bomba a una instalación de ICE en Dallas”.

El organismo hizo hincapié en que este hecho se suma a incidentes recientes, como una carta con polvo blanco enviada a las oficinas del ICE en el 26 Federal Plaza en Nueva York, y otro caso en San Francisco, donde un hombre fue acusado de intentar apuñalar a un agente de ICE y de amenazar a su familia.

Un alto funcionario del DHS advirtió: “Estos hechos llegan después de meses de campañas y retórica que han comparado a los agentes de ICE con la Gestapo nazi, secuestradores y policía secreta. Esta retórica vergonzosa ha alimentado una cultura de odio contra las fuerzas del orden que ha resultado en un aumento del 1.000 por ciento en los asaltos contra ellos”.

La secretaria Kristi Noem también se pronunció con firmeza: “Cualquiera que toque a un agente de la ley será procesado con todo el peso de la ley”.

El edificio afectado por la amenaza de bomba alberga tanto la oficina de campo de ICE en Dallas como el área de Enforcement and Removal Operations.