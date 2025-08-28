Ojo por ojo en Washington D. C.: Donald Trump pide la pena de muerte para "cualquiera que mate en la Capital"

Donald Trump, Marco Rubio y Pete Hegseth, en una reunión del gabinete en la Casa Blanca. Jonathan Ernst Reuters

El presidente Donald Trump aseguró que impulsará la pena de muerte para cualquiera que mate en Washington D. C. Lo dijo en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde señaló que esta medida funcionaría como un recurso “preventivo” en Estados Unidos, frente a los hechos de violencia vividos en la capital del país.

Trump propone aplicar la pena de muerte en Washington D. C.

“Si alguien mata a alguien en la Capital, Washington D. C., vamos a buscar la pena de muerte. Y esa es una medida preventiva muy eficaz”, expresó Trump ante reporteros y funcionarios, según un artículo de la BBC.

En la práctica, la mayoría de los homicidios en la Capital se juzgan bajo leyes locales, que no contemplan ejecuciones.

La pena de muerte solo procede si un jurado lo aprueba.

En 1972 la Corte Suprema anuló su aplicación en D. C. y en 1981 el consejo de la ciudad la derogó.

En 2002 los residentes del D. C. votaron en contra de restablecer la pena.

Donald Trump y la pena capital en Estados Unidos

El mandatario reinstaló la pena de muerte federal en enero del 2025 a través de una orden ejecutiva al inicio de su gestión.

En el documento, como explica la BBC, la Administración Trump la describe como "una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometan los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses".

Actualmente, unos 800 efectivos de la Guardia Nacional y agentes federales permanecen desplegados en Washington D. C., mientras Trump insiste en que la medida podría replicarse en otras ciudades como Chicago o Baltimore.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se ha pronunciado activamente al respecto durante los últimos días:

No, Donald. You can't do whatever you want. https://t.co/T0mNU4MbTl — JB Pritzker (@JBPritzker) August 26, 2025

Por otro lado, entre 2020 y enero de 2021, en los últimos meses de su primer mandato, Trump supervisó 13 ejecuciones, lo que lo convirtió en el presidente con más condenas aplicadas en más de un siglo, acorde con datos de la BBC.