Un hombre ciego de Chicago camina 11 kilómetros todos los días en busca de su perro robado: “Cuiden de Bam Bam por mí"

Un hombre ciego de Chicago atravesó meses de angustia tras el robo de su perro de servicio en Estados Unidos. Angel Santiago, de 58 años, se quedó sin Bam Bam, su Dachshund de 14 años. En su desesperación por recuperarlo, Santiago caminaba más de 11 kilómetros todos los días para repartir volantes y pedir ayuda a la comunidad.

El hombre ciego logró reencontrarse con su perro robado en Chicago

Después de meses de angustia, Santiago pudo reencontrarse con Bam Bam. El perro de servicio apareció el 19 de agosto en una estación de policía del distrito 16 de Chicago, cuando un hombre y una mujer lo dejaron allí, según reportó el Chicago Tribune.

Tres meses antes, el perro de servicio había sido robado del patio de Santiago, en el vecindario Logan Square.

Con ayuda, Angel Santiago creó una recaudación de fondos en GoFundMe: “Que tus ojos sean los míos y cuiden de Bam Bam por mí, por favor. Les ruego que me ayuden”, dijo.

Captura de pantalla de Facebook. Bring Bam Bam home - Facebook

Según People, PETA explicó que el robo ocurrió el 5 de junio, cuando dos hombres ingresaron al patio y se llevaron al animal mientras su dueño, diagnosticado con glaucoma, intentaba detenerlos.

Tras la difusión del caso en medios y redes, Bam Bam finalmente volvió a casa con Santiago.

Una campaña comunitaria que recaudó más de 20,000 dólares en Estados Unidos

La recaudación organizada por Amy Pasalich en GoFundMe superó los 20,000 dólares. Los fondos eran usados para gastos como la impresión de volantes, servicios de búsqueda y grupos de voluntarios.

“Lo que importa es que Angel y Bam Bam están a salvo y juntos otra vez”, escribió la organizadora en la última actualización de la colecta.

El reencuentro fue documentado en la página de Facebook Bring Bam Bam home, con una fotografía donde Santiago aparece conmovido abrazando a su perro de servicio: "La actualización que todos han estado esperando: ¡¡Bam Bam y Angel se reencontraron!! Tras casi tres meses largos y emotivos, Ángel por fin se reunió con Bam Bam".

"Lo que más importa es que Angel y Bam Bam están a salvo y juntos nuevamente", dice la publicación.