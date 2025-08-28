Duro golpe contra inmigrantes en Florida: estos serán los nuevos puntos de revisión para hacer detenciones

Estos puntos se encontrará en los mismos puntos de estaciones de inspección agrícola del estado.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, anunció una nueva estrategia de seguridad vial y migratoria: las estaciones de inspección agrícola del estado, antes dedicadas únicamente al control de plagas y productos agrícolas, ahora también funcionarán como puntos de chequeo migratorio para detectar irregularidades documentales y en el dominio del inglés.

Los nuevos puntos de revisión migratoria

Uthmeier informó que todas las 23 estaciones de inspección agrícola estatales serán habilitadas como puntos donde, además de verificar la seguridad de los vehículos y condiciones agrícolas, se revisará el estatus migratorio y la capacidad de comunicarse en inglés de los conductores.

Algunas de las estaciones más importantes, que forman parte de esta medida, son las siguientes:

Estación #07 – Ellaville (20387 U.S. 90, Live Oak, FL 32060).

Estación #08 – Suwannee Spring (3264) .

Estación #5 – Mayo (1763 County Road 250 NW, Mayo, FL 32066‑2731).

Estación en Highway 231, cerca de la frontera con Alabama (en expansión).

La decisión se adoptó tras un trágico accidente el pasado 12 de agosto, en el que un conductor con un estatus migratorio irregular provocó una colisión fatal en la autopista Florida-Turnpike, dejando tres muertos.

Para fortalecer este nuevo esquema, los agentes del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor (FDACS) fueron certificados bajo el programa federal 287(g), con lo que adquieren facultades legales para colaborar con ICE en tareas de control migratorio.

Además, Florida anunció la instalación de nuevas vías de detención, incorporación de tecnología avanzada como rayos X y la apertura de una nueva estación cerca de la frontera con Alabama para expandir su capacidad operativa.

El impacto de esta medida en la comunidad extranjera de camioneros

La transformación de las estaciones agrícolas en puntos de inspección migratorios generó reacciones mixtas. Funcionarios estatales defendieron que esta medida previene que personas sin licencia válida conduzcan vehículos pesados, una iniciativa de seguridad pública.

En contraste, críticos advierten que este tipo de operativos puede fomentar vigilancia racial y hostigamiento hacia conductores latinos, quienes podrían ser detenidos incluso por infracciones menores de tráfico, en virtud de su origen.

Esta nueva estrategia convierte las estaciones de inspección agrícola en una línea de contención migratoria en carreteras de Florida. La medida refleja una fusión cada vez más explícita entre seguridad vial e inmigración, con respaldo estatal y capacitación oficial.