El "Diario de Anna Frank" prohibido en Florida: Ron DeSantis arremete contra un demócrata y desmiente la acusación

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó con rotundidad que el “Diario de Anna Frank” haya sido un libro prohibido en el estado, luego de que un demócrata de California lo acusara en redes sociales. El mandatario aseguró que el libro forma parte de la lista oficial de lecturas recomendadas en el sistema escolar de Florida, y calificó la denuncia como una mentira.

¿Está prohibido el "Diario de Anna Frank" en Florida?

Según informó Fox News, DeSantis respondió directamente al senador demócrata Scott Wiener, quien aseguró en X que el libro había sido retirado de las bibliotecas escolares. “Este no es el primer caso en que alguien de izquierda acusa a Florida de ‘prohibir’ un libro que está en la lista de lecturas recomendadas del estado. Otra mentira desmentida”, escribió el gobernador en su cuenta oficial.

This is not the first time a leftist has accused Florida of “banning” a book that is on the state’s recommended reading list.



Another lie debunked. https://t.co/cLKme9zgty — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 25, 2025

La acusación de Wiener se apoyaba en un artículo de The Guardian que señalaba a Florida como el estado con más restricciones de libros en 2025.

El legislador escribió en X “Que Florida prohíba el Diario de Anna Frank te dice todo lo que necesitas saber sobre el movimiento MAGA”. El mensaje fue corregido por notas comunitarias en la red social, y se aclaró que el texto sí forma parte del currículo de octavo grado.

La corrección del demócrata y el debate en Florida

La oficina del senador Wiener precisó luego a Fox News que se refería al retiro de una edición gráfica del “Diario de Anna Frank” en el distrito escolar de Hillsborough, donde se eliminaron más de 600 títulos tras presiones del Departamento de Educación del estado.

Florida banning the Diary of Anne Frank tells you everything you need to know about the MAGA movement. — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) August 25, 2025

El distrito había sido advertido en mayo de posibles acciones legales si no retiraba obras consideradas “pornográficas”. Aunque los padres podían excluir a sus hijos de ciertas lecturas, varios textos fueron sacados de circulación en escuelas de Florida.