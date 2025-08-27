Un hombre fue hospitalizado en Nueva York tras recibir el ataque de un homeless: "Lo ahorcó y le mordió la oreja"

Un hombre de 37 años terminó hospitalizado en Nueva York luego de ser víctima de un violento ataque en el Central Park. Según informaron las autoridades, un homeless lo sorprendió, lo ahorcó y le mordió la oreja en medio de un episodio de agresión que también dejó herido a un joven de 18 años.

El recorrido del agresor en Central Park

El atacante, identificado como David Luciano, de 27 años, se encontraba deambulando por el famoso parque cuando, cerca de la 1:20 de la mañana, se abalanzó sobre un adolescente en la zona de West Drive y la calle 62. Lo sujetó del cuello, lo golpeó y lo pateó antes de escapar hacia el norte.

Minutos más tarde, alrededor de la 1:50, Luciano interceptó a su segunda víctima, un hombre adulto que caminaba por West Drive y la calle 93. La agresión fue aún más brutal: además de estrangularlo, lo derribó al suelo y le mordió la oreja, causando heridas que requirieron atención médica inmediata.

Víctimas hospitalizadas en Nueva York y detención del atacante

Ambos heridos fueron trasladados al Mount Sinai Morningside Hospital, donde permanecen en condición estable. La policía confirmó que las víctimas no se conocían entre sí y tampoco tenían vínculo previo con el agresor.

Cerca de las 2:50 de la madrugada, agentes de la NYPD lograron arrestar a Luciano en las inmediaciones del segundo ataque. Fue acusado de dos cargos de asalto y obstrucción criminal de la respiración. Posteriormente, también fue ingresado a un centro médico para una evaluación psiquiátrica.

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre su historial delictivo, las autoridades investigan si Luciano cuenta con antecedentes de arrestos previos.