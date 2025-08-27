Un enorme tiburón fue hallado muerto en las costas de Florida: se cree que "le tomaron fotografías" y lo liberaron con heridas graves

"Es casi seguro que este tiburón murió después de ser liberado", afirma el fotógrafo submarino Bryant Turffs. Bryant Turffs - @elusive_endeavors

Un enorme tiburón martillo de más de 11 pies (3,5 metros), aparentemente sano, apareció muerto en las costas de Florida, lo que llamó la atención en Estados Unidos. Los especialistas explicaron que el animal tenía un gran anzuelo en la boca, por lo que todo apunta que falleció tras ser capturado en una práctica de pesca deportiva, y liberado después con heridas graves.

¿Qué reveló la investigación del enorme tiburón hallado en Florida?

La revisión del cuerpo confirmó que el ejemplar era sano y no estaba enfermo. La hembra de tiburón martillo murió tras ser devuelta al mar luego de un combate con pescadores, probablemente en el que la mantuvieron fuera del agua para sacarle fotografías por su gran tamaño.

El capitán y fotógrafo submarino Bryant Turffs (@elusive_endeavors, en Instagram) explicó “Este tiburón casi con certeza murió después de ser liberado, lo cual puede ocurrir por el estrés de la captura. Esto es más común cuando la pelea dura demasiado, cuando se mantiene fuera del agua para fotografías, y es más probable con especies sensibles como los grandes tiburones martillo".

Los riesgos de la pesca deportiva

Según el posteo de Turffs, el hallazgo fue reportado inicialmente por un equipo que vigilaba nidos de tortugas marinas, quienes alertaron a investigadores para recolectar datos del ejemplar.

De acuerdo con el Miami Herald, Angela Warrior, directora de la fundación We Love the Sea, advirtió en redes sociales: “Esto es increíblemente desgarrador. Mucha gente piensa que la pesca con devolución de los tiburones martillo no es peligrosa, pero son muy frágiles".



“Estos tiburones son muy frágiles, se estresan muchísimo y liberan ácido láctico que acaba dañando sus órganos y mueren”, concluyó.

Según Oceana.org, citada por Miami Herald, los tiburones martillo son considerados una especie en peligro de extinción debido a una tasa de mortalidad del 90 % cuando son capturados.