La ciudad de Florida que está a 35 minutos de Orlando: amplia oferta cultural, espacios verdes y es ideal para visitar en familia

En el corazón de Florida, a solo 35 minutos de Orlando, se encuentra Mount Dora, una ciudad con encanto histórico, una amplia oferta cultural y numerosos espacios verdes que la convierten en un destino ideal para visitar en familia, con amigos o en pareja. Según VisitFlorida.com y Discover Mount Dora, esta pequeña ciudad ofrece actividades para todos los gustos, desde festivales y museos hasta parques y paseos al aire libre.

¿Por qué Mount Dora es un destino ideal para visitar en familia?

La ciudad es conocida como “La ciudad de los Festivales”, ya que organiza más de 30 celebraciones cada año. Su propuesta cultural incluye museos como el Modernism Museum Mount Dora y el Mount Dora Center for the Arts.

VisitFlorida.com explica que “Mount Dora es una escapada relajante frente al lago con un centro histórico animado, encantadores bed and breakfasts y una gran cantidad de parques y áreas verdes”.

Para quienes viajan con niños, el Gilbert Park ofrece un parque con un gran barco pirata y zonas de juego. En el lago Dora, las familias pueden disfrutar de pesca, paseos en kayak o un eco-tour por el Canal Dora.

Arte, naturaleza y gastronomía en una ciudad poco conocida

Además de su vida cultural, Mount Dora se destaca por sus calles empedradas llenas de tiendas de antigüedades, boutiques y cafés. Según Discover Mount Dora, la ciudad invita a “sentarse un rato y disfrutar” de su ambiente tranquilo junto al lago.

Algunos imperdibles para incluir en una escapada de fin de semana son:

Mount Dora Lighthouse , uno de los pocos faros interiores de Florida .

Palm Island Park , con pasarelas de madera entre robles y vistas únicas al lago.

Festivales anuales como el Mount Dora Arts Festival y el Blueberry Festival .

Experiencias gastronómicas en restaurantes locales como 1921 Mount Dora, que mezcla cocina contemporánea con arte moderno.

Con su atmósfera acogedora, Mount Dora combina cultura, naturaleza y deliciosa gastronomía, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan algo diferente en Estados Unidos, cerca de Orlando.