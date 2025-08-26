La crema de L'Oréal para pieles maduras con pro-retinol, vitamina C y ácido hialurónico que Walmart EEUU tiene en oferta

La crema también está disponible en versiones sin fragancia y con SPF 30.

Una de las cremas más elegidas en Estados Unidos para el cuidado del rostro es la Revitalift Triple Power de L'Oréal Paris, un producto diseñado para las pieles maduras. Este hidratante facial combina pro-retinol, vitamina C y ácido hialurónico, tres ingredientes ampliamente utilizados para reducir arrugas, mejorar la firmeza y dar luminosidad a la piel del rostro. En Walmart EEUU, el producto está en oferta, a un precio de 23.97 dólares, frente a su precio original de 27.99 dólares.

¿Qué beneficios ofrece la crema de L'Oréal para pieles maduras?

La L'Oréal Revitalift Triple Power Face Moisturizer promete resultados visibles en solo una semana. Su fórmula busca reducir líneas de expresión, aportar firmeza y un tono más uniforme gracias a la acción combinada del pro-retinol, la vitamina C y el ácido hialurónico.

Además, esta crema está probada dermatológicamente y es apta para piel sensible. Su fórmula no contiene parabenos, aceites minerales ni colorantes. Según la página de Walmart EEUU, se adapta bien bajo el maquillaje y también está disponible en versiones sin fragancia y con SPF 30.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Opiniones sobre la crema antiedad que Walmart tiene en oferta

La tienda destaca que este hidratante facial cuenta con más de 8,200 valoraciones y una calificación promedio de 4.4 estrellas. Entre los comentarios, Jeannie señaló que “definitivamente hidrata tu piel”, mientras que GK resaltó su textura ligera y poco aceitosa: “Me encantó, y también compré el sérum”.

Tamara, otra usuaria, contó: “Después de los tratamientos de radiación, mi piel envejecía rápidamente. Este producto me ha ayudado a hacer una mella seria en el daño (...) y ni siquiera lo he usado durante un mes todavía”.

Renee escribió: “Cuando dicen una semana, funciona en una semana. Realmente uso productos de L'Oréal durante 36 años”.