El moderno aire acondicionado que se enciende en automático al acercarte que Walmart oferta en EEUU por 240 dólares

Mantener una habitación fresca durante los días más calurosos del verano ya no implica complicaciones ni grandes gastos. Walmart tiene en oferta el DELLA Smart Wi-Fi Portable AC de 8 000 BTU, un modelo moderno que combina potencia, comodidad y funciones inteligentes que lo diferencian de los equipos convencionales. Con un precio de aproximadamente 240 dólares, se presenta como una opción accesible para quienes buscan tecnología de vanguardia en climatización.

Aire acondicionado portátil con tecnología inteligente

Este aire acondicionado portátil no solo enfría espacios medianos de manera eficiente, sino que también incorpora conectividad Wi-Fi que permite controlarlo desde el celular o por medio de asistentes de voz como Alexa.

Este aparato cuenta con un panel digital intuitivo. Walmart

Además, ofrece una función de geofencing, con la que el equipo puede encenderse automáticamente al detectar que el usuario se encuentra cerca, asegurando un ambiente fresco al llegar a casa.

El diseño portátil del Della incluye ruedas para moverlo de un cuarto a otro con facilidad, junto con un panel digital intuitivo que simplifica los ajustes. También cuenta con temporizador programable, múltiples modos de operación y la posibilidad de personalizar la temperatura desde cualquier punto gracias al control remoto.

Con una potencia de 8 000 BTU, es ideal para habitaciones de hasta 350 ft², manteniendo una temperatura estable sin necesidad de ajustes constantes.

Características destacadas del Della Smart Wi-Fi 8 000 BTU

Conectividad Wi-Fi con integración a Alexa y control por app.

Función de geofencing : se enciende automáticamente al acercarte.

Potencia de 8 000 BTU , ideal para espacios de hasta 350 ft².

Incluye temporizador , control remoto y modos de enfriamiento personalizables.

Diseño portátil con ruedas para moverlo fácilmente entre habitaciones.

Quienes han adquirido este modelo en Walmart destacan su facilidad de instalación, la respuesta rápida al control por voz y el confort de llegar a casa con el ambiente ya fresco gracias al sistema inteligente. También resaltan su bajo nivel de ruido y su buen desempeño en climas intensos.

Por menos de 240 dólares, el DELLA Smart Wi-Fi Portable AC se convierte en una de las opciones más completas de Walmart para quienes buscan comodidad, eficiencia y frescura en un solo equipo. Una alternativa perfecta para quienes quieren combinar tecnología inteligente y ahorro energético sin elevar demasiado el presupuesto.