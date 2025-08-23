Padre de familia con Green Card detenido por ICE en Texas denuncia la comida: “No se la daría ni a mi perro”

Padre de familia con Green Card arrestado por ICE en Texas denuncia las condiciones en las que están los detenidos Newsweek / ChatGPT

Un padre de familia con residencia permanente en Estados Unidos denunció las condiciones en las que se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas. El hombre poseedor de una Green Card asegura que la comida es tan mala que “no se la daría ni a su perro”, y que los problemas de salud que padece se vieron agravados por el encierro.

“La comida es inhumana y el aire irrespirable”

Deon Lewis, residente legal desde 1993 y originario de Trinidad y Tobago, fue detenido el 17 de junio y trasladado al centro de detención de ICE en Houston. En declaraciones a Newsweek, afirmó que la situación dentro de las instalaciones es crítica. “Las condiciones en el Houston Detention Center son terribles. Desde la atención médica hasta la comida que nos sirven. Esta comida mi perro no la comería”, dijo.

El hombre también denunció la falta de higiene en los espacios compartidos: “Hay moho negro en las duchas y en los pisos de los baños. La calidad del aire es horrible. Algunos guardias nos tratan como animales. Estas instalaciones no están preparadas para mantener a seres humanos. Las condiciones no son humanas”.

Lewis, de 43 años, tuvo graves problemas médicos a lo largo de su vida. Padece anemia falciforme y recibió dos cirugías de pulmón debido a un neumotórax. Según su testimonio y el de su esposa, Roxanne Lewis, el traslado entre centros de detención en distintos estados empeoró su estado.

“Ha habido muchas noches en las que no puedo dormir por la preocupación por su salud”, relató Roxanne. Denunció además que en una de las transferencias, en Luisiana, un enfermero llegó a reírse mientras Lewis vomitaba en el piso.

Su historial criminal en Estados Unidos y la respuesta del DHS

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lewis cuenta con antecedentes penales desde 2002, entre ellos posesión de cocaína, porte ilegal de armas y otros cargos relacionados con drogas. En 2020, enfrentó nuevas acusaciones por posesión de marihuana y cocaína.

Por esa razón, el DHS defendió su detención y desestimó las denuncias sobre las condiciones de encierro: “Lewis es un traficante de drogas convicto de Trinidad y Tobago, con múltiples condenas, incluyendo tráfico de cocaína y porte ilegal de armas. ICE mantiene su compromiso de garantizar condiciones humanas y atención médica en sus instalaciones”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.

A pesar de tener una Green Card, pide volver a su país de origen

A pesar de los señalamientos oficiales, Lewis asegura que ya cumplió sus deudas con la justicia y que su deseo es ser deportado: “Estoy aquí detenido, rezando por ser enviado de vuelta a mi país de nacimiento. Estoy pagando por un crimen que cometí hace 23 años. Ya pagué mi deuda con la sociedad y no merezco esto”.

Su esposa insiste en que el castigo afecta a toda la familia: “Estamos muy deprimidos. Estar sin Deon ha sido extremadamente difícil. Él es un padre amoroso, esposo, hijo y amigo de muchos. No es la amenaza que intentan retratar. Siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite”.