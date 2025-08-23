Un jugador de fútbol americano de 15 años muere en Texas: "Siento no haber podido terminar el entrenamiento"

La comunidad educativa de Texas vuelve a atravesar un momento de dolor tras la muerte de un jugador de fútbol americano del distrito escolar Lancaster ISD. El estudiante de 15 años, identificado como Preston Malone, sufrió una emergencia médica durante un entrenamiento y dos días después, falleció en un hospital, según confirmaron las autoridades locales citadas por WFAA.

¿Qué ocurrió con el jugador de 15 años en Texas?

El Lancaster ISD informó que el lunes, mientras se realizaban prácticas a pesar de las altas temperaturas, el joven Preston comunicó a su entrenador que no se sentía bien. Los preparadores físicos actuaron de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad por calor, lo colocaron en una bañera con agua fría y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Children’s Medical Center.

De acuerdo con la vocera del distrito escolar, Kimberly Simpson, el entrenamiento se realizó en un espacio techado sin sistema de aire acondicionado, aunque con ventiladores y puertas abiertas para mejorar la circulación del aire. La práctica consistía en ejercicios de acondicionamiento, que eran carreras de 60 yardas. También se les dio a los alumnos cinco pausas de hidratación de dos minutos cada una.

El joven alcanzó a decirle al entrenador del Lancaster Early College High School, “siento no haber podido terminar el entrenamiento” y también aseguró al personal médico escolar que iba a estar bien. Sin embargo, dos días después el estudiante murió en el hospital.

Repercusión tras la muerte del jugador en Lancaster ISD

La noticia causó conmoción en la comunidad educativa de Estados Unidos. El superintendente del distrito, A. Katrise Perera, expresó: “Nuestros corazones están rotos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, compañeros y maestros en este tiempo inimaginable de pérdida”.

A raíz de lo ocurrido, Lancaster ISD decidió suspender todos los entrenamientos y el partido programado contra North Forney. Además, dispuso consejeros de apoyo para los estudiantes y personal escolar.

Simpson, vocera del distrito escolar, recordó a Malone como un alumno ejemplar: “Era un estudiante excepcional, hacía las cosas a la manera Tiger, destacaba en todo lo que hacía y así será recordado”.