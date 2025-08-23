La base de L'Oréal Paris que está en oferta en Walmart

La base de maquillaje de L'Oréal Paris con ácido hialurónico que Walmart puso en oferta en EEUU a menos de 15 dólares

Esta base con suero hialurónico al 1% promete hidratación y luminosidad, y ahora se consigue online a precio rebajado.

L'Oréal Paris lanzó una base que combina maquillaje con cuidado de la piel, y se convirtió en una de las favoritas del público en Estados Unidos. Walmart la acaba de poner en oferta por 14.97 dólares, lo que significa un ahorro de más de 5 dólares frente a su precio habitual de 19.99.

Base de L'Oréal Paris: maquillaje y tratamiento en un solo producto

La True Match de Suero Hialurónico es reconocida por ser la primera base que contiene suero teñido con ácido hialurónico al 1%. Este ingrediente estrella ayuda a mantener la piel hidratada y suave con el tiempo, mientras que los pigmentos minerales luminosos aportan un acabado natural y radiante.

Disponible en 14 tonos, su textura ligera logra un efecto “piel desnuda”, pero con cobertura suficiente para unificar el rostro y darle frescura.

La base de L'Oréal Paris está en oferta en Walmart y es muy recomendada

Qué dicen las personas que la compraron en Walmart

Los usuarios destacan que esta base no solo se adapta bien a distintos tipos de piel, sino que también ofrece una cobertura ligera sin sentirse pesada.

“Funciona durante todo el año, desde inviernos fríos hasta veranos cálidos y húmedos”, compartió una usuaria, quien además resaltó lo bien que se ajusta el tono a su piel y lo natural que luce el acabado.

Otra reseña la define como “mi piel, pero mejor”, recomendándola especialmente para el uso diario por su comodidad y durabilidad, incluso en climas calurosos.