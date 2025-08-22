Al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, al volcar un autobús de turistas que regresaba del Niágara

Un autobús turístico que transportaba a medio centenar de personas, incluidos niños, ha volcado este viernes en una autopista al norte del estado de Nueva York, causando al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, y 16 heridos, según han informado las autoridades y medios locales. El autobús viajaba desde las cataratas del Niágara hacia Nueva York.

El accidente ha ocurrido sobre las 12.40 horas, cuando el autobús ha perdido el control, se ha estrellado contra la mediana y ha volcado en una zanja junto a la autopista, sin impactar con ningún vehículo.

Personal de varias agencias públicas y helicópteros de varios condados cercanos se han movilizado hacia la autopista New York State Thruway, donde ha ocurrido el accidente. Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, señalan los medios.

I-90, Pembroke- All lanes closed due to a collision involving a bus. Expect heavy delays and alternate routes of travel. pic.twitter.com/XaLajUR12C — NewYorkStatePolice (@nyspolice) August 22, 2025

La Policía del estado alertó al público a través de su cuenta en X que todos los carriles de la Interestatal 90 -que recorre varios estados- cerca de Pembroke fueron cerrados, por lo que se prevén extensos retrasos, y pidió buscar rutas alternas.

"El personal de emergencia está en el lugar y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico", indicó la Policía.