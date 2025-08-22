Alerta: EEUU revisa 55 millones de visas por posibles violaciones que puedan ser causa de deportación

El gobierno de Estados Unidos confirmó que más de 55 millones de visas están bajo revisión. El objetivo de la medida de la administración de Trump es detectar posibles infracciones que podrían derivar en la cancelación del documento y la deportación de los inmigrantes.

Revisión masiva de visas en Estados Unidos

El Departamento de Estado informó a través de The Associated Press que todos los titulares de visas en el país están sujetos a un sistema de “evaluación continua”. Esto incluye antecedentes de criminalidad, estadías más largas de lo permitido, riesgos para la seguridad pública, vínculos con organizaciones terroristas o cualquier actividad relacionada con terrorismo.

En caso de hallarse irregularidades, la visa puede ser revocada. Si la persona se encuentra dentro de Estados Unidos, podría enfrentar un proceso de deportación inmediato.

Indicadores que pueden causar la revocación

Entre las principales causas que revisan las autoridades se encuentran:

Exceder el tiempo autorizado de permanencia

Tener antecedentes criminales

Representar una amenaza para la seguridad pública

Haber participado en actividades terroristas

Apoyar a organizaciones terroristas

El Departamento de Estado señaló que se analizan registros de inmigración, reportes policiales y cualquier información que surja después de la emisión de la visa.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, su administración puso énfasis en la deportación de migrantes indocumentados y en el control de visas de estudiantes y visitantes de intercambio.