Un adolescente de 14 años muere tras ser aplastado por la rama de un árbol: "Estamos devastados, era un muchacho maravilloso"

Un adolescente de 14 años muere tras ser aplastado por la rama de un árbol GoFundMe

Christopher Kelly, un adolescente de 14 años, murió tras ser aplastado por la rama de un árbol. El terrible hecho ocurrió en Oregón, en el parque para perros Thousand Acres, cuando realizaba una actividad de voluntariado para sembrar árboles. Según el reporte policial, Kelly fue golpeado por la rama de un árbol mientras colaboraba con la organización Friends of Trees.

El adolescente que murió aplastado por una rama en Estados Unidos

El adolescente fue trasladado a un hospital, pero no sobrevivió a las graves heridas. “Nuestros pensamientos están con la familia de este jovencito en estos trágicos momentos”, expresó la alguacil adjunta Nicole Morrisey O’Donnell en un reporte.

Kelly era estudiante de segundo año de bachillerato en Central Catholic High School, en Portland. Su tía, Kathleen Arthur, contó a The Oregonian que la familia está organizando una colecta en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.



“Él era simplemente tan dulce, siempre sonriendo, un muchacho maravilloso que creía en el voluntariado. Es tan trágico lo que ha ocurrido, es simplemente injusto”, expresó con dolor.

Expertos investigan el estado del árbol

La organización Friends of Trees lamentó lo ocurrido en un mensaje público en el que aseguró que están “devastados” por la tragedia.

Autoridades de Portland Fire & Rescue indicaron que un especialista en árboles inspeccionó los restos y concluyó que la planta estaba “severamente dañada”, lo que habría provocado la caída de la rama.