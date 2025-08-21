Malas noticias para Donald Trump: juez rechaza la solicitud del gobierno de EEUU sobre el caso Jeffrey Epstein

Un juez federal en Nueva York, Richard Berman, rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para divulgar documentos confidenciales relacionados con Jeffrey Epstein. Esta decisión representa un nuevo revés en medio de la presión pública por mayor transparencia.

El juez Berman cierra la puerta a la divulgación de documentos

El juez argumentó que la información de las transcripciones del jurado investigador es mínima en comparación con el extenso material que ya posee el Departamento de Justicia (DOJ). Además, destacó que mantener sellados los archivos protege la seguridad y privacidad de las víctimas.

En su fallo, Berman señaló que la moción del DOJ parecía una “distracción” frente al alcance real de los archivos de Epstein que están en poder del gobierno. Es la tercera vez que un juez federal rechaza solicitudes similares sobre la desclasificación de materiales del gran jurado en torno al magnate acusado de abuso sexual.

Crece la presión sobre el gobierno de Trump por el caso Epstein

La decisión llega en un momento en que el gobierno de Trump enfrenta críticas por incumplir su promesa de revelar más información del caso. En febrero, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, entregó carpetas a influencers conservadores en la Casa Blanca, aunque estos confirmaron que no contenían datos relevantes.

En mayo, el DOJ difundió un memorando sin firmar en el que descartaba publicar más documentos sobre Epstein, lo que provocó enojo en el Congreso. Bondi incluso advirtió al presidente que su nombre aparece en los archivos.

Otros jueces también rechazaron solicitudes sobre Epstein y Maxwell

El fallo de Berman se suma a decisiones similares en Florida y Nueva York. El juez Paul Engelmayer ya había negado al Departamento de Justicia el acceso a materiales del jurado en el caso de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar menores para ser abusadas.

Por otra parte, el DOJ mantiene abierta una investigación paralela tras una entrevista de dos días al propio Maxwell en Florida, cuya transcripción de más de 10 horas está en proceso.