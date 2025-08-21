La loción hidratante de Neutrogena que Walmart rebajó de precio en EEUU y todos quieren

Neutrogena volvió a dar que hablar en Estados Unidos: su popular loción hidratante Hydro Boost, una de las más recomendadas por dermatólogos, está con un importante descuento en Walmart y se convirtió en furor entre los compradores online.

El producto estrella de Neutrogena que está en oferta en Walmart Estados Unidos

La Hydro Boost Gel Water con ácido hialurónico (1.7 oz) bajó de 19.97 dólares a 13.97, lo que representa un ahorro de 6 dólares. La promoción está disponible en compras online y mantiene la política de devoluciones gratuitas de la cadena hasta 90 días.

Esta loción hidratante en gel se caracteriza por su textura ultraligera y su capacidad de absorberse rápidamente. Según la marca, brinda 24 horas de hidratación profunda sin sensación pesada. Está especialmente diseñada para pieles normales, mixtas y grasas, e incluso es adecuada para quienes tienen tendencia al acné.

La popular crema de Neutrogena que está en oferta en Walmart Walmart

Por qué esta loción es tan popular

El secreto está en su fórmula con ácido hialurónico, un ingrediente estrella que retiene el agua y fortalece la barrera de la piel desde el primer uso. Según pruebas clínicas, tras aplicarla la piel se siente fresca, suave y visiblemente más luminosa en apenas dos semanas.

Además, es un producto no graso, no comedogénico y probado por dermatólogos, lo que lo hace seguro para incluir en la rutina diaria de cuidado facial.

Opiniones de los usuarios de Walmart

Las reseñas en la web de Walmart reflejan el entusiasmo por la oferta. Una clienta escribió: “Nunca creí en lo que prometen las compañías, pero este gel cambió mi cara. Mis arrugas desaparecieron y mi piel luce hermosa y suave”.

Otra usuaria destacó: “Tengo la piel muy grasa y este es el mejor hidratante que he probado. Se absorbe rápido, no deja sensación pesada ni grasosa y es mucho más económico que marcas de alta gama”.