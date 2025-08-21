Un hombre de Kentucky se volvió millonario tras jugar una raspadita de 20 dólares: "Raspé y vi el premio de un millón"

Un hombre de Kentucky pasó a convertirse en un nuevo millonario de Estados Unidos con una simple raspadita de 20 dólares. Según reportó WLWT5, el boleto comprado en Shelbyville, en el condado de Shelby, terminó dándole el premio mayor.

Un hombre de Kentucky ganó un millón con una raspadita de 20 dólares

El ganador, que se mantiene en el anonimato, contó que suele jugar números, pero esa jornada cambió de costumbre y eligió el ticket “Feelin' Like A Million Bucks” ("Sintiéndome como un millón de dólares", en español). Su primer ticket no resultó, aunque al día siguiente volvió a la misma tienda y decidió probar suerte otra vez. Esta vez raspó el boleto completo y se encontró con la sorpresa del premio mayor.

“No lo podía creer”, relató. “Normalmente, reviso mis boletos en la máquina, pero esta vez lo raspé por completo y vi el premio de un millón de dólares”.

El hombre salió rápido de la tienda, firmó el boleto y lo guardó en su caja fuerte. “Apenas gané, me fui directo a casa”, agregó al recordar el momento.

Cuánto dinero recibió realmente el ganador en Estados Unidos

El premio mayor era de un millón de dólares, a pagarse en cuotas de 50,000 dólares anuales durante 20 años. Sin embargo, el hombre optó por un pago único de 700,000 dólares, que después de los impuestos se redujo a casi 500,000 dólares.

Ticket de la raspadita Feelin' Like A Million Bucks. PA Lottery

La tienda Convenient No. 40, donde él ha jugado a la lotería por más de 20 años, recibirá 7,000 dólares por vender el ticket premiado.