Duro revés para inmigrantes: Corte Federal autoriza finalizar Estatus de Protección Temporal para estos países

La comunidad inmigrante ha recibido un fuerte golpe luego de que una corte federal autorizara al gobierno a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de personas de Honduras, Nepal y Nicaragua. La decisión marca un punto crítico luego de la serie de bloqueos anunciados en semanas anteriores.

La decisión de la corte y los afectados

De acuerdo con medios como Reuters, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo que permite al gobierno proceder con la finalización del TPS para más de 60,000 inmigrantes, principalmente de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La decisión fue tomada de manera unánime por un panel de tres jueces, lo que revierte una protección previa que mantenía vigentes sus permisos de trabajo y protección frente a la deportación.

De acuerdo con AP News, los beneficiarios más afectados son cerca de 51,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes. En el caso de Nepal, el TPS ya caducó el 5 de agosto, mientras que para Honduras y Nicaragua la protección terminará el 8 de septiembre.

Previamente, una corte de menor instancia había bloqueado la intención del gobierno de poner fin al TPS para estos países, argumentando que la medida podría causar daños irreparables a las comunidades y familias de los migrantes. Sin embargo, el fallo reciente deja sin efecto ese bloqueo y otorga vía libre para concluir con la protección humanitaria.

Países que han perdido el TPS y fechas de terminación

Además de Honduras, Nicaragua y Nepal, este año también expirará el permiso de otros países que contaban con el Estatus de Protección Temporal. Entre ellos destacan:

Sudán del Sur: vence el 2 de noviembre de 2025.

En tanto, para el siguiente año, será dos países los que verán finalizado el TPS:

El Salvador : programado para expirar el 13 de marzo de 2026.

Haití: con fecha de finalización el 4 de agosto de 2026.

Este panorama muestra una reducción significativa del alcance del TPS, que durante décadas ha ofrecido refugio temporal a comunidades afectadas por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.

La conclusión de estas protecciones deja a miles de familias en la incertidumbre, con el riesgo latente de ser deportadas a países que aún enfrentan graves problemas económicos, sociales y de seguridad. Para los beneficiarios, la decisión no solo representa la pérdida de un estatus legal, sino también la amenaza de ver interrumpidos proyectos de vida construidos en Estados Unidos durante años.

Opciones legales tras la finalización del TPS