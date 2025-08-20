Kristi Noem advirtió que pintarán el muro fronterizo de negro porque gracias a las altas temperaturas "se calentará aún más"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que la administración de Donald Trump tomó la decisión de que el muro en la frontera sur será completamente pintado de negro. Según explicó, el objetivo es aprovechar las altas temperaturas de la región "calienten aún más la estructura" y resulte más difícil de escalar.

Por qué pintarán el muro de negro en la frontera

Noem detalló que la medida fue un pedido directo de Trump. Durante su discurso en Santa Teresa, Nuevo México, señaló: “Si observan la estructura detrás de mí, es alta, lo que hace que sea muy difícil de escalar, casi imposible. También va profundo en el suelo, lo que complica cavar por debajo. Y hoy además vamos a pintarlo negro”.

La funcionaria agregó que la pintura no solo complicará el cruce ilegal al aumentar la temperatura del metal, sino que también extenderá la vida útil del muro. “Eso es específicamente por solicitud del presidente Trump, que entiende que cuando algo está pintado de negro en un clima caluroso se calentará aún más, y será todavía más complicado treparlo”, afirmó según Fox News.

Today marks seven months of @POTUS Trump’s second term. When we got to work, America faced the worst border crisis in history. Today, that crisis isn’t just under control— it’s been obliterated.



This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze… pic.twitter.com/PoVvfwxNe6 — Kristi Noem (@KristiNoem) August 20, 2025

El comunicado de Kristi Noem en X

Noem destacó que el Congreso aprobó en julio una ley que destina fondos significativos para seguir con la construcción del muro, además de incorporar cámaras, sensores y otras herramientas tecnológicas. Según contó, el avance es de casi media milla por día. En paralelo, la secretaria compartió un mensaje en su cuenta de X para remarcar el anuncio:

“Hoy se cumplen siete meses del segundo mandato del presidente Trump. Cuando comenzamos, Estados Unidos enfrentaba la peor crisis fronteriza de la historia. Hoy, esa crisis no solo está bajo control, ha sido eliminada"

Además, añadió: "Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalar. Demasiado estrecho para atravesar. Y ahora, por instrucción del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los criminales extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán".

Noem aseguró, según el reporte de Fox News, que además que el refuerzo de la frontera no se limita al sur, sino que también se trabaja en el norte. “Recordemos que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Estamos agradecidos de tener un presidente que lo entiende y sabe que la seguridad fronteriza es clave para el futuro del país”, concluyó.