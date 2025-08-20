Kathy Hochul arremete contra el ICE: “Si una niña de 7 años es a quien Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira"

La gobernadora Kathy Hochul cuestionó con dureza la reciente detención de una madre y sus dos hijos en Estados Unidos, luego de que fueran arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) en 26 Federal Plaza, Manhattan. El caso viral involucra a una niña de 7 años, que fue trasladada junto a su madre a un centro de Texas, lo que generó un fuerte rechazo desde el Gobierno de Nueva York.

Hochul denuncia un acto “cruel e injusto” de Trump y el ICE

La mandataria afirmó que, aunque está dispuesta a colaborar con la Casa Blanca “para asegurar las fronteras y deportar criminales violentos”, detener a una madre junto a su hija de 7 años y apartarlas de su familia “es cruel e injusto” y no aumenta la seguridad ni en Nueva York ni en el resto de Estados Unidos.

En el comunicado oficial, Hochul señaló que este no es el primer episodio de ese tipo en 26 Federal Plaza, reclamó mejores condiciones en el centro de detención y exigió al Departamento de Seguridad Nacional que permita la supervisión de congresistas neoyorquinos.

También subrayó que menos de la mitad de las detenciones de ICE corresponden a personas con antecedentes criminales, lo que contradice las prioridades que se habían prometido por parte de Donald Trump.

La “promesa” incumplida de Donald Trump

Kathy Hochul insistió en que el discurso de Trump sobre enfocar las deportaciones solo en “lo peor de lo peor” se contradice con los hechos. “Si un niño de 7 años es quien el presidente considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el inicio”, expresó en el comunicado oficial.

La gobernadora pidió la inmediata devolución de la madre y la niña a Nueva York y advirtió que la política migratoria actual “sigue aterrorizando a familias y menores en vez de centrarse en quienes representan una amenaza real”.