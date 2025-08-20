La escalofriante advertencia de las autoridades en California: se encontraron cerdos salvajes con la "carne azul" en este condado

La escalofriante advertencia del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) encendió alarmas en Estados Unidos tras confirmarse la aparición de cerdos salvajes con carne azul en el condado de Monterey. Los análisis oficiales determinaron que los animales habían consumido pesticidas con rodenticidas anticoagulantes, lo que representa un riesgo tanto para humanos como para otras especies que consuman la carne contaminada.

¿Por qué aparecieron cerdos salvajes con carne azul en California?

Las autoridades de California confirmaron que los animales presentaban tejido y grasa de color anormal, tras ingerir cebos con difacinona, un potente pesticida diseñado específicamente para el control de roedores. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California explicó que este químico suele contener un tinte azul que permite identificarlo como veneno.

Según Los Angeles Times, el trampero Dan Burton, de la empresa Urban Trapping Wildlife Control, describió la magnitud del hallazgo en uno de los animales que capturó en Salinas: “No hablo de un poco azul, hablo de azul neón, azul arándano”, relató.

Asimismo, el medio citado menciona que el coordinador de investigaciones de pesticidas del CDFW, Ryan Bourbour, advirtió: “Los cazadores deben tener en cuenta que la carne de animales de caza, como jabalíes, ciervos, osos y gansos, podría estar contaminada si el animal ha estado expuesto a rodenticidas”.

Hunters in California were shocked to find wild pigs with neon blue flesh.



They had eaten rat poison pellets dyed with diphacinone a chemical once widely used on farms but now heavily restricted in California. The dye spreads through the meat, making it unsafe even after cooking pic.twitter.com/0uHsdGA0Js — swendotsz (@swendotsz) August 18, 2025

La advertencia de las autoridades por el uso de pesticidas

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California pidió no consumir carne con grasa o músculo azul y reportar cualquier hallazgo al laboratorio estatal. Además, señaló que la exposición puede alcanzar a otras especies e incluso a personas que se alimenten de animales contaminados.

Reportar casos al correo WHLab@wildlife.ca.gov o al (916) 358-2790.

Evitar cualquier consumo de carne con tonalidad azulada.

Tomar precauciones al aplicar pesticidas para no afectar a la fauna silvestre.

Un estudio de 2018, citado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California reveló que un 8,3 % de los cerdos salvajes analizados en California ya presentaban residuos de rodenticidas, lo que evidencia que la problemática no es nueva.