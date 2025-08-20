EEUU evaluará "actitudes antiestadounidenses" a quienes soliciten vivir o trabajar en el país: afectaría a miles de inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que las solicitudes de residencia y empleo estarán sujetas a un nuevo examen que busca detectar posturas catalogadas como “antiestadounidenses”. Esta medida, que incluye la revisión de redes sociales, preocupa a defensores de inmigrantes y especialistas legales.

Estados Unidos anuncia la revisión de redes sociales y antecedentes ideológicos

La nueva política autoriza a los funcionarios de inmigración a investigar si un solicitante tuvo participación en organizaciones consideradas hostiles, grupos terroristas o actividades con tintes antisemitas. El alcance de la medida se suma a los controles ya instaurados durante la administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado confirmó que más de 6000 visas estudiantiles fueron revocadas en lo que va del año, en lo que fue parte de un proceso más estricto de selección. Además, las embajadas y consulados recibieron instrucciones para detectar actitudes críticas hacia la cultura, el gobierno o las instituciones de Estados Unidos.

Abogados especializados anticipan que esta práctica podría desalentar tanto a estudiantes como a trabajadores internacionales de elegir al país como destino.

Qué significa tener actitudes "antiestadounidenses"

El término “antiestadounidense” no cuenta con una definición clara dentro de la normativa. El USCIS mencionó como referencia la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que prohíbe la naturalización de miembros de partidos comunistas o de quienes promuevan el derrocamiento del gobierno por la fuerza.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles alertan que la ambigüedad en su aplicación puede generar exclusiones basadas en ideología, religión o libre expresión.