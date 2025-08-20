Duro golpe para Trump: cadenas de supermercados anuncian que subirán los precios debido a los nuevos aranceles

La mayor cadena minorista de artículos para el hogar en Estados Unidos reconoció que los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ya empiezan a tener un impacto visible en los precios. Aunque hasta ahora había evitado pronunciarse sobre el tema, Home Depot admitió que se verá obligada a subir los precios de algunos productos.

Home Depot anuncia la subida de precios por los nuevos aranceles

Tras la presentación de sus resultados trimestrales, el director financiero de la compañía, Richard McPhail, aseguró en diálogo con The Wall Street Journal que las tarifas sobre productos importados “son significativamente más altas” que en el mismo período del trimestre anterior. Aseguró que esa diferencia se traducirá en un “aumento leve pero inevitable” en algunas categorías de artículos.

Hace apenas tres meses, la cadena había evitado especular sobre posibles alzas. Incluso, en aquel momento sostuvo que lo más probable sería ajustar su catálogo y dejar de ofrecer ciertos productos antes que incrementar precios. Sin embargo, el cambio de postura confirma que los aranceles están modificando la dinámica de costos dentro de la industria minorista.

La estrategia que utilizó la cadena estadounidense para minimizar los riesgos

Home Depot reveló además que casi la mitad de su inventario proviene de proveedores fuera de Estados Unidos. Para minimizar los riesgos, la empresa ya había implementado una estrategia de diversificación que evita depender en más de un 10% de un único país extranjero.

Sin embargo, las tarifas actuales demostraron que el golpe comercial se siente en el consumidor final, a pesar de las precauciones.