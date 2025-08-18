Trump y Zelensky se reúnen y aseguran que una reunión trilateral entre EEUU, Rusia y Ucrania es posible

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro en el que se habló sobre la posibilidad de una reunión trilateral con Rusia. Ambos líderes se mostraron abiertos a que una cumbre con Vladimir Putin sea el primer paso hacia una paz duradera tras más de tres años de conflicto.

Una reunión clave en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky

Desde el Despacho Oval, Trump aseguró que existe una “posibilidad razonable” de poner fin a la guerra si se concreta un encuentro trilateral con Zelensky y Putin. “Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral, y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos”, afirmó el presidente estadounidense.

Zelensky, a su lado, agradeció los “esfuerzos personales” de Trump para frenar la invasión rusa y reiteró que Ucrania está preparada para encontrar una “vía diplomática” que permita detener el conflicto.

El líder ucraniano destacó que su país necesita una “paz justa y duradera”, mientras aseguraba que Ucrania sigue sufriendo ataques diarios, como el reciente bombardeo en Járkiv. “Necesitamos detener esta guerra, detener a Rusia. Y necesitamos el apoyo de nuestros socios estadounidenses y europeos”, dijo.

Trump, por su parte, aseguró que el compromiso de Washington con Ucrania se mantiene firme: “Nunca puedo decir que sea el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Por lo tanto, no diría que es el final del camino”.

El rol de Putin y la posibilidad de una cumbre

Tanto Trump como Zelensky señalaron que una reunión trilateral podría abrir un nuevo capítulo en las negociaciones. El presidente estadounidense incluso adelantó que llamaría a Putin tras su encuentro en la Casa Blanca para plantearle la propuesta: “Espera mi llamada cuando terminemos esta reunión. Puede que tengamos o no una trilateral. Si no la tenemos, la lucha continúa, y si la tenemos, tenemos una buena oportunidad de que tal vez termine”.

Zelensky declaró estar listo para participar en una cumbre que reúna a los tres mandatarios y reiteró su confianza en los esfuerzos de la administración Trump para detener la guerra.