Trump asegura que Xi Jinping le hizo una promesa clave sobre el futuro de China y Taiwán

Donald Trump reveló que el presidente de China, Xi Jinping, le aseguró personalmente que no habría una invasión a Taiwán mientras él estuviera en la Casa Blanca. La declaración fue realizada en una entrevista con Fox News y se suma al clima de tensión en el estrecho de Taiwán y a las disputas geopolíticas entre Washington y Pekín.

Trump revela la promesa que le hizo Xi Jinping sobre Taiwán

Durante su participación en el programa Special Report, Trump dijo que Xi le transmitió su posición: “Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. El presidente Xi me dijo eso, y yo le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’”. Según el presidente, también le advirtió que China es paciente y que mantendrá su estrategia a largo plazo.

Trump recordó que en abril Xi Jinping lo había llamado, aunque no precisó la fecha exacta de esa comunicación, y confirmó que en junio mantuvieron la primera conversación oficial de su segundo mandato.

La posición de China sobre Taiwán

Para Pekín, Taiwán es parte de su territorio y la “reunificación” es uno de sus objetivos, incluso con el uso de la fuerza si lo considera necesario. En ese contexto, la embajada china en Washington recalcó que el asunto taiwanés es “el más importante y sensible” en las relaciones bilaterales.

A pesar de no tener relaciones diplomáticas formales con la isla, Washington se mantiene como su principal aliado y proveedor de armas.

La reacción desde Taiwán

Un legislador del gobernante Partido Progresista Democrático señaló que agradecen el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que la seguridad de la isla no puede depender únicamente de las promesas de Pekín ni del respaldo internacional, y que reforzar las capacidades propias de defensa debe seguir siendo una prioridad.