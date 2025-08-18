Melania Trump le escribió una emotiva carta a Putin: “Harás mucho más que servir a Rusia, servirás a la humanidad”

Donald J. Trump, y la primera dama, Melania Trump, caminan hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. Europa Press

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió con una emotiva carta dirigida a Vladímir Putin, presidente de Rusia, en la que pidió actuar por el bienestar de los niños del mundo y pensar más allá de los intereses de Rusia. Según USA Today, el presidente Donald Trump entregó personalmente la misiva a Putin durante la reunión en Alaska y luego la difundió en Truth Social, su propia red social similar a X.

Melania Trump pidió a Putin proteger a los niños del mundo

En el texto, Melania Trump escribió: “Cada niño comparte los mismos sueños silenciosos en su corazón, ya sea que haya nacido al azar en el campo rústico de una nación o en un magnífico centro urbano. Sueñan con amor, posibilidad y seguridad frente al peligro”.

También remarcó que los líderes del mundo tienen un deber que va más allá de sus propios países: “Al proteger la inocencia de estos niños, harás mucho más que servir únicamente a Rusia, servirás a la humanidad”.

Una carta con un mensaje humanitario

El escrito de Melania Trump no menciona directamente la guerra en Ucrania, pero sí hace hincapié en la importancia de construir un mundo de paz y dignidad:

“Indudablemente, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma despierte en paz y para que el futuro mismo quede perfectamente resguardado”.

Melania también señaló que esa inocencia infantil se mantiene por encima de “geografía, gobierno e ideología”, y cerró con una poderosa petición para Putin: “Ha llegado el momento”.