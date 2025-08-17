El restaurante de tacos mejor catalogado en TripAdvisor en California: también ha sido reconocido por la Guía Michelin

El restaurante La Taquería también ha sido galardonado por su delicioso burrito. Web de Málaga Costa del Sol

En el corazón del Mission District de San Francisco, La Taquería se ha convertido en un referente gastronómico que trasciende fronteras. Este icónico restaurante de cocina mexicana no solo cuenta con el respaldo de miles de reseñas en TripAdvisor, que lo posicionan como uno de los mejores lugares para disfrutar tacos en California, sino que también figura en la prestigiosa Guía Michelin y ha sido galardonado con el premio America’s Classics de la James Beard Foundation, distinción reservada para establecimientos que representan la esencia culinaria de Estados Unidos.

Reconocimientos que hablan por sí solos

Fundada en 1973 por Miguel Jara, La Taquería ha sido durante décadas un punto de referencia en el Mission District, sirviendo auténtica comida mexicana con un estilo sencillo pero inconfundible. Su menú se centra en tacos y burritos elaborados con tortillas recién hechas, carnes marinadas como carnitas, carne asada y pollo, además de opciones sin arroz que resaltan el sabor de los frijoles y las salsas frescas.

El local, con su ambiente relajado y decoración tradicional, refleja el espíritu comunitario del barrio, convirtiéndose en un lugar donde generaciones de clientes han regresado por el mismo sabor de siempre.

Todo lo anterior ha ocasionando que decenas de personas en TripAdvisor, hayan calificado a La Taquería con una puntuación sobresaliente, 4.4 sobre 5, basada en más de un millar de reseñas, con usuarios que elogian la frescura de sus ingredientes, la rapidez del servicio estilo assembly line y el sabor inconfundible de sus tacos y burritos.

Muchos visitantes destacan que es una parada obligada para locales y turistas que buscan una experiencia auténtica en San Francisco.

Su inclusión en la Guía Michelin refuerza este prestigio. Aunque no ostenta estrellas ni el distintivo Bib Gourmand, la guía la reconoce como parte de su selección de restaurantes mexicanos notables, un logro que muy pocos establecimientos de su categoría han alcanzado. Esta presencia en Michelin refleja no solo la calidad de su comida, sino también su impacto cultural en la escena gastronómica de la ciudad.

A ello se suma un hito que pocos restaurantes pueden presumir: en 2017, la James Beard Foundation otorgó a La Taquería el título de America’s Classics, un reconocimiento que honra a aquellos locales que ofrecen comida de calidad excepcional y que han contribuido de manera significativa al patrimonio culinario estadounidense.

Un destino imprescindible en San Francisco

La Taquería no solo es famosa por sus tacos, considerados por muchos como los mejores del estado, sino que en 2014 fue reconocida por FiveThirtyEight como el lugar con el mejor burrito de todo Estados Unidos. Estos elogios, sumados a sus múltiples apariciones en rankings gastronómicos, han consolidado su estatus como un destino imprescindible para los amantes de la cocina mexicana.