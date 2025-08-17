La ciudad latina de California que se convirtió en un pueblo fantasma por temor al ICE ChatGPT

En Huntington Park, condado de Los Ángeles, California, viven más de 50.000 personas, de las cuales cerca del 96% son latinas y hasta un 45% no cuentan con documentos migratorios. En las últimas semanas, esta comunidad vio cómo su vida cotidiana se transformó en un escenario de tensión y desconfianza debido a un aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un condado de California se transformó en un pueblo fantasma

Jonathan Sanabria, concejal y residente de toda la vida, describe cómo Pacific Boulevard, la arteria comercial principal del condado, pasó de estar llena de vida a lucir vacía. “Recuerdo que siempre estaba llena de gente, pero desde que comenzaron las redadas, esto es un pueblo fantasma”, relató a CBS News.

La desconfianza es tal que algunos comercios operan a puertas cerradas, permitiendo la entrada solo a clientes conocidos o que tocan la puerta, como medida de protección ante posibles operativos. “Es una manera de cuidar tanto a los clientes como a los dueños”, explicó Sanabria, quien subrayó que los agentes de ICE requieren una orden judicial para ingresar a un negocio.

El impacto económico y social

El temor redujo drásticamente la cantidad de clientes en los comercios. Comerciantes como la dueña de una tienda de vestidos de novia confirman que la actividad cayó a niveles críticos.

Sanabria sostiene que la narrativa antiinmigrante ignora el papel que la comunidad indocumentada desempeña en la economía local. “En muchos sectores, la razón por la que podemos mantener precios bajos es gracias al trabajo de los indocumentados”, afirmó.

Pese a la incertidumbre, el concejal asegura que el respaldo institucional ayuda a que los vecinos sientan mayor seguridad. “Creo que ver que estamos detrás de ellos les da tranquilidad”, dijo.