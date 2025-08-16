El nuevo cheque de 5,000 dólares al que podrán acceder las personas que quieran iniciar una familia en EEUU

Las familias que adopten un niño en Estados Unidos podrán recibir un apoyo económico de hasta 5,000 dólares en efectivo, gracias a una reciente modificación al Crédito Tributario por Adopción. Este beneficio forma parte de la ley One Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio de 2025, y busca facilitar el proceso de adopción para más personas, especialmente aquellas con ingresos bajos o con poca obligación fiscal.

Un beneficio incluido en la nueva legislación

De acuerdo con Kiplinger, la reforma al Crédito Tributario por Adopción establece que los primeros 5,000 dólares de este crédito serán parcialmente reembolsables. Esto significa que las familias podrán recibir ese monto como pago directo, incluso si no deben impuestos federales.

Antes de esta modificación, el crédito solo servía para reducir la cantidad de impuestos a pagar, lo que limitaba su alcance a personas con una carga tributaria considerable.

Según la organización Families Rising, este cambio representa “un paso histórico” para ampliar el acceso a la adopción, ya que elimina una barrera económica importante para muchas familias.

Por su parte, Mercer Advisors detalla que el crédito total puede alcanzar hasta 17,280 dólares por niño adoptado, pero que el beneficio reembolsable inmediato será de 5,000 dólares, entregados en forma de cheque o depósito.

Apoyo para quienes buscan adoptar y formar una familia

Este incentivo aplica para la adopción de niños dentro de Estados Unidos o en el extranjero, siempre que el proceso cumpla con los requisitos legales establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según Families Rising, la medida beneficiará especialmente a familias con ingresos modestos que, de otra manera, tendrían dificultades para cubrir los costos iniciales de la adopción, que pueden incluir honorarios legales, gastos de viaje, evaluaciones y otros trámites.

El cambio también responde a la necesidad de alentar la adopción en un momento en que, de acuerdo con Mercer Advisors, los costos pueden superar los 40,000 dólares en ciertos casos. Con este nuevo esquema, las autoridades esperan reducir el impacto económico y permitir que más niños encuentren un hogar permanente.

El nuevo cheque de 5,000 dólares no solo es un alivio financiero, sino también un incentivo para quienes desean iniciar o ampliar su familia mediante la adopción. Se trata de una medida que combina apoyo económico inmediato con beneficios fiscales a largo plazo, reforzando el compromiso de facilitar que más niños crezcan en entornos seguros y estables.