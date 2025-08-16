El dueño de un restaurante a favor de Trump podría ser deportado y el ICE afirma que "es un inmigrante ilegal"

El caso de Roland Mehrez Beainy, dueño de la cadena Trump Burger en Estados Unidos, está generando controversia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo acusa de ser un inmigrante ilegal y advierte que podría ser deportado. Sin embargo, el empresario, que ha mostrado su respaldo público a Donald Trump, niega la mayoría de las acusaciones.

ICE sostiene que el dueño de Trump Burger no tiene estatus legal

Según un comunicado de ICE, Beainy tiene 28 años y es originario de Líbano. El hombre ingresó a Estados Unidos en 2019 como visitante temporal, como se menciona en The Guardian. Sin embargo, el organismo asegura que debía salir del país antes del 12 de febrero de 2024, pero no lo hizo. Fue arrestado el 16 de mayo de 2025 y enfrenta un proceso de inmigración.

La agencia mencionó que "Beainy no tiene beneficios migratorios que impidan su arresto o expulsión. Es un inmigrante ilegal y fue puesto en proceso de deportación". Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que intentó obtener estatus legal mediante un matrimonio fraudulento, algo que Beainy desmiente rotundamente. "El 90 por ciento de lo que dicen no es verdad", declaró al medio Chron. Sin embargo, se cree que hay pruebas respaldadas por familiares de la supuesta esposa.

La historia detrás del caso y los próximos pasos

Beainy inauguró el primer Trump Burger en Bellville, Texas, en 2020, un local decorado con referencias a Donald Trump. La cadena creció en poco tiempo y fue abriendo más sucursales. Sin embargo, al mismo tiempo, crecieron las demandas y los conflictos legales.

Según el DHS, Beainy carece de Green Card, tiene antecedentes por agresión y un historial de uniones fraudulentas.

Mientras tanto, el empresario también enfrenta disputas comerciales, como una demanda contra el arrendador de su sucursal Trump Burger en Kemah, quien lo acusó de deudas y rebautizó el local como MAGA Burger.